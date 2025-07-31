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「沒遇過這麼大的雨！」暴雨狂襲彰化 縣道139線路樹壓毀封路搶修中

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化地區連夜暴雨狂下，彰化市縣道139線環山路669號前，今天零時因路樹倒落，造成道路全線封閉，警方據報拉起警戒管制，由公路局彰化工務段排除中，警方呼籲民眾改道。圖／警方提供
彰化地區連夜暴雨狂下，彰化市縣道139線環山路669號前，今天零時因路樹倒落，造成道路全線封閉，警方據報拉起警戒管制，由公路局彰化工務段排除中，警方呼籲民眾改道。圖／警方提供

彰化地區連夜暴雨狂下，彰化市縣道139線環山路669號前，今天零時因路樹倒落，造成道路全線封閉，警方據報拉起警戒管制，由公路局彰化工務段排除中，警方呼籲民眾改道。

彰化警分局八卦山派出所是在今天0時29分接獲報案，指彰化市縣道139線環山路669號前，路樹倒塌，汽、機車雙向無法通行，立即派遣警員賴均珉、鄭人瑋前往處理，先以交通錐及爆閃燈管制，並通知負責養護的公路局彰化工務段處理。

警方表示，此一路段是從台74甲線彰化東外環進入彰化市區的重要道路，上下班時間車流量甚大，已由花壇分駐所協助將台74甲轉139線道封閉，避免車輛進入。

彰化縣連夜雷雨不斷，依中央氣象署統計的24小時雨量，彰化縣國3的202公里處測站，共下了326毫米的雨量，尤其集中在昨11時到今晨7時，7個小時累積226毫米，芬園也24小時也有248毫米、花壇231毫米，雨勢之大不遜丹娜絲颱風造成的「78水災」 ，有民眾就說從來沒遇過這麼大的雨。

彰化地區連夜暴雨狂下，彰化市縣道139線環山路669號前，今天零時因路樹倒落，造成道路全線封閉，警方據報拉起警戒管制，由公路局彰化工務段排除中，警方呼籲民眾改道。圖／警方提供
彰化地區連夜暴雨狂下，彰化市縣道139線環山路669號前，今天零時因路樹倒落，造成道路全線封閉，警方據報拉起警戒管制，由公路局彰化工務段排除中，警方呼籲民眾改道。圖／警方提供
彰化地區連夜暴雨狂下，彰化市縣道139線環山路669號前，今天零時因路樹倒落，造成道路全線封閉，警方據報拉起警戒管制，由公路局彰化工務段排除中，警方呼籲民眾改道。圖／警方提供
彰化地區連夜暴雨狂下，彰化市縣道139線環山路669號前，今天零時因路樹倒落，造成道路全線封閉，警方據報拉起警戒管制，由公路局彰化工務段排除中，警方呼籲民眾改道。圖／警方提供
彰化地區連夜暴雨狂下，彰化市縣道139線環山路669號前，今天零時因路樹倒落，造成道路全線封閉，警方據報拉起警戒管制，由公路局彰化工務段排除中，警方呼籲民眾改道。圖／警方提供
彰化地區連夜暴雨狂下，彰化市縣道139線環山路669號前，今天零時因路樹倒落，造成道路全線封閉，警方據報拉起警戒管制，由公路局彰化工務段排除中，警方呼籲民眾改道。圖／警方提供

雨量 丹娜絲颱風

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