「沒遇過這麼大的雨！」暴雨狂襲彰化 縣道139線路樹壓毀封路搶修中

彰化地區連夜暴雨狂下，彰化市縣道139線環山路669號前，今天零時因路樹倒落，造成道路全線封閉，警方據報拉起警戒管制，由公路局彰化工務段排除中，警方呼籲民眾改道。

彰化警分局八卦山派出所是在今天0時29分接獲報案，指彰化市縣道139線環山路669號前，路樹倒塌，汽、機車雙向無法通行，立即派遣警員賴均珉、鄭人瑋前往處理，先以交通錐及爆閃燈管制，並通知負責養護的公路局彰化工務段處理。

警方表示，此一路段是從台74甲線彰化東外環進入彰化市區的重要道路，上下班時間車流量甚大，已由花壇分駐所協助將台74甲轉139線道封閉，避免車輛進入。