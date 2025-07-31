影／南投豪雨狂襲 累積雨量破600毫米 水里、信義、國姓停班停課

受西南氣流影響，南投縣昨深夜至今晨大雷雨不斷，陸續傳出道路坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區淹水。南投縣政府上午7時20分緊急宣布，水里鄉與信義鄉、國姓鄉今天停止上班、停止上課，其餘鄉鎮市則正常上班上課。

水里鄉一整夜大雨伴隨雷鳴，累積雨量高達600毫米，為全縣之冠；信義鄉各村聯外道路多處積水、路樹傾倒，土石流影響交通安全。信義鄉防災應變中心指出，因雨量達停班停課標準，自上午6時30分起全鄉停班停課。

水里鄉許姓鄉民表示，今天凌晨打雷閃電持續3小時以上，「好恐怖，希望老天爺別再下了」。信義鄉明德村台21線加油站路段，因野溪溪水暴漲，溪水蔓延至道路，積水不斷上升，有民眾凌晨返家途中受阻於中斷路段。

水里鄉雨勢不歇，累積雨量今晨突破600毫米毫米。陳姓鄉民說，第一次看到這麼猛烈的雨勢，「回波一直卡在南投上方不散，外出的鄉親務必小心」。

各地防災單位緊盯雨情，竹山鎮枋坪橋水位上升但尚有安全距離，月汀橋因東埔蚋圳溪水匯入，水位逼近橋面，地方擔憂隨時封閉管制。草屯鎮則有餐廳業者因擔心大樓地下室淹水，開放第二停車場供民眾免費停車，只要明（1日）晚9時前移出即可。