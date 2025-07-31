上班注意！豪雨轟11縣市 台中、南投等5縣市超大豪雨

上班注意！中央氣象署上午針對中南部等11縣市發布豪雨特報，白天都要注意，其中台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區為超大豪雨。

氣象署指出，西南氣流影響，易有短延時強降雨，今(31)日台中市地區、南投縣地區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區及屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，彰化縣地區、台南市山區有局部豪雨或大豪雨，雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及臺東縣地區有局部大雨或豪雨，苗栗地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

影響時間：31日白天

超大豪雨：台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區。大豪雨：彰化縣、台南市山區。豪雨：雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣。大雨：苗栗縣。

此外，苗栗縣有大雷雨，持續時間至8時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。