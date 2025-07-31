快訊

台東豪雨東68線道路基淘空 土坂、台坂國小今停班課

落網畫面曝光！前男友停車場埋伏割喉 夜店女公關生前貼文：他會來堵我

上班注意！豪雨轟11縣市 台中、南投等5縣市超大豪雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
上班注意，豪雨轟11縣市。本報資料照片
上班注意，豪雨轟11縣市。本報資料照片

上班注意！中央氣象署上午針對中南部等11縣市發布豪雨特報，白天都要注意，其中台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區為超大豪雨。

氣象署指出，西南氣流影響，易有短延時強降雨，今(31)日台中市地區、南投縣地區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區及屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，彰化縣地區、台南市山區有局部豪雨或大豪雨，雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及臺東縣地區有局部大雨或豪雨，苗栗地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

影響時間：31日白天

超大豪雨：台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區。大豪雨：彰化縣、台南市山區。豪雨：雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣。大雨：苗栗縣。

此外，苗栗縣有大雷雨，持續時間至8時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

豪雨 嘉義 屏東縣

延伸閱讀

西南氣流影響 南投雲嘉高屏山區防豪大雨

入夜雨勢加劇「3地紫爆」！10縣市豪雨特報 高雄累積雨量逾750毫米

中南部今晚至明晨雨勢加劇 苗栗以南有致災性降雨

11縣市發布豪雨特報！2地「下到紫爆」 高雄累積雨量逾670毫米

相關新聞

雨下到發霉！吳德榮：下周此時晴朗酷熱的盛夏回來了

大雨下到發霉了，何時會放晴？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http...

送菸商大禮？國健署：已審查2年

國健署前天公布，二家業者、十四品項加熱菸品「有條件」通過健康風險評估審查，民團批評，署長吳昭軍於卸任前政策大轉彎，送菸商...

入夜雨勢加劇「3地紫爆」！10縣市豪雨特報 高雄累積雨量逾750毫米

中央氣象署今晚9時15分針對發布豪雨特報，影響時間持續到明天上午，其中，嘉縣山區、高雄山區、屏東山區均出現超大豪雨等級降...

翠玉白菜9月訪捷克 白菜家族兩姐妹代班

故宮超人氣國寶「翠玉白菜」，將於九月十一日至年底，於捷克國家博物館「故宮文物百選及其故事」特展展出。這也是「翠玉白菜」暌...

外科神刀手／腎臟移植權威李伯璋 倡議器官捐贈理念 更重視患者術後照顧

在台灣器官移植醫學領域上，南北各有一個「李伯」，北部「大李伯」李伯皇，專攻肝臟移植，南部「小李伯」李伯璋則致力於腎臟移植...

「沒遇過這麼大的雨！」暴雨狂襲彰化 縣道139線路樹壓毀封路搶修中

彰化地區連夜暴雨狂下，彰化市縣道139線環山路669號前，今天零時因路樹倒落，造成道路全線封閉，警方據報拉起警戒管制，由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。