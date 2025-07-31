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雨下到發霉！吳德榮：下周此時晴朗酷熱的盛夏回來了

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
吳德榮說，下周三至周五太平洋高壓增強，晴朗穩定，各地恢復為酷熱的「盛夏」，全台最高氣溫達38度。本報資料照片
吳德榮說，下周三至周五太平洋高壓增強，晴朗穩定，各地恢復為酷熱的「盛夏」，全台最高氣溫達38度。本報資料照片

大雨下到發霉了，何時會放晴？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，下周三至周五(8月6至8日)太平洋高壓增強，晴朗穩定，連山區午後降雨的機率都逐日降低，各地恢復為酷熱的「盛夏」，全台最高氣溫達38度，要注意防曬、防中暑。

吳德榮指出，最新(30日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至下周一(31至8月4日)受「季風低壓環流」南側的「西南季風」影響，迎風面中南部為「連日多雨」的型態；大氣不穩定，有局部陣雨或雷雨，伴隨大量「致災雨」，其中並有小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨⋯)發生的機率，午後影響的範圍擴大。山區應防範坍方、落石、土石流，低窪地區應防淹水；背風面東半部影響較小，偶有局部短暫降雨，未降雨時、天氣悶熱。

今日各地區氣溫為：北部25至36度、中部22至32度、南部26至33度及東部23至35度。

吳德榮說，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，下周二(5日)西南季風北移、減弱，雨勢略緩，但中南部大氣不穩定，仍有較大雨勢，應注意其對災情的影響。

吳德榮指出，最新(31日2時)氣象署「颱風暴風圈侵襲機率圖」顯示，輕颱竹節草受季風低壓環流導引，昨日傍晚登陸上海，偏西北西前進，今將減弱為熱帶低壓。輕颱柯羅莎則持續在日本南方海面，偏北逼近日本本州、再向東北大迴轉。 

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮說，最新歐洲模式(ECMWF)下周(3)日20時模擬圖（左）顯示，季風低壓環流南側西南季風進入台灣附近，大氣不穩定。(擷自tropical tidbits)最新氣象署颱風暴風圈侵襲機率圖顯示，輕颱竹節草昨傍晚登陸上海，偏西北西前進，今減弱為熱帶低壓。輕颱柯羅莎持續在日本南方海面，偏北逼近日本本州、再向東北大迴轉。擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新歐洲模式(ECMWF)下周(3)日20時模擬圖（左）顯示，季風低壓環流南側西南季風進入台灣附近，大氣不穩定。(擷自tropical tidbits)最新氣象署颱風暴風圈侵襲機率圖顯示，輕颱竹節草昨傍晚登陸上海，偏西北西前進，今減弱為熱帶低壓。輕颱柯羅莎持續在日本南方海面，偏北逼近日本本州、再向東北大迴轉。擷取自「洩天機教室」專欄

日本 吳德榮

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