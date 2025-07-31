基隆一早很多民眾抱怨中華電信電話打不通、網路也掛

基隆市有很多民眾在臉書、社群反映，從凌晨開始，中華電信、遠傳的手機就一直打不通，直到今天上午6時還是一樣。中華電信有在網站公告，7月31到8月1日中華電信機房設備維護，影響新北、基隆手機用戶。

楊姓民眾今天凌晨4點多在臉書反映，「現主時全部通話斷線不通（打電話的）中華電信、遠傳電信。」林姓民眾表示，他撥打機機給友人，無法撥出去，連撥打客服專線0800080123也沒有辦法，手機沒有撥打的訊號，但可以上網，不知到底發生何事電話全掛了，都沒有接獲通知。

記者上午6時在基隆以中華電信號碼實際測試，撥打友人手機號碼及客服專線0800080123都不通，致電基隆營運處也無法打通。

中華電信公告專區有公告，7月31日到8月1日中華電信機房設備維護影響地區新北、基隆。維護範圍新北、基隆地區部份計時制／固定制ADSL／光世代用戶。

中華電信說明，為提供您更穩定的網路服務，該地區中華電信機房設備，將於上述期間進行設備維護作業，屆時該地區維護範圍用戶