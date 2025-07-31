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高雄預約困難法料Marc L³八月底謝幕 明年初將以新品牌出發

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「Marc L³」創辦人暨主廚廖偉廷。圖／Marc L³提供
「Marc L³」創辦人暨主廚廖偉廷。圖／Marc L³提供

高雄預約困難法料餐廳「Marc L³」，宣告將在8月31日謝幕，預計自8月16日起暫停接受訂位。創辦人暨主廚廖偉廷（Marc Liao）表示，「我們即將遷移、轉換，迎向一個嶄新的空間，以全新的思維與敘事方式，再次與你／妳相遇。」未來廖偉廷將以嶄新品牌踏上全新旅程，「新餐廳還是在高雄，預計明年初回歸，進入試營運。」

位於高雄市前金區的「Marc L³」自2021年4月2日 開幕以來，迅速成為高雄知名預約困難店，經常是一開放訂位就秒殺。2022年不僅獲得該年度「500盤」的「台灣食材獎」 ，同年也榮獲「世界最佳50餐廳（World's 50 Restaurants）」的國際飲食品鑑專家進薦，進入「50 Best Discovery」名單。

在「Marc L³」，廖偉廷以法式技法為基底，透過現代無疆界料理（Contemporary Frontierless Cuisine），呈現他記憶中的台灣滋味與生命記憶。不過廖偉廷表示，自己是個從小到大，總是不斷跳脫舒適圈的人，雖然家人、朋友會問他：「現在不是好好的嗎？怎麼又要改變？」但是廖偉廷認為，人生就是該多嘗試，「複製貼上的生活，最後人生跑馬燈只會卡在同一個畫面，還沒轉場就瞬間THE END，那多遺憾啊！」

問起廖偉廷在「Marc L³」謝幕後，除了籌劃新餐廳，還有哪些計畫？他說除了計畫出國旅行，到埃及、希臘、羅馬尼亞等國家，體驗不同文化，此外就是希望可以好好陪伴家人。至於新餐廳的命名，廖偉廷目前還在琢磨當中，但確定不會沿用「Marc L³」這個名字，他語氣中帶著幽默地表示：「希望餐廳的命名可以傳達更多想法，而不是把我的名字放在店門口。」

位於高雄市前金區的「Marc L³」於2021年4月2日 開幕。圖／Marc L³提供
位於高雄市前金區的「Marc L³」於2021年4月2日 開幕。圖／Marc L³提供
鮪魚。圖／Marc L³提供
鮪魚。圖／Marc L³提供
主廚廖偉廷以法式技法為基底，透過現代無疆界料理呈現他記憶中的台灣滋味與生命記憶。圖／Marc L³提供
主廚廖偉廷以法式技法為基底，透過現代無疆界料理呈現他記憶中的台灣滋味與生命記憶。圖／Marc L³提供
金璟雞。圖／Marc L³提供
金璟雞。圖／Marc L³提供
劍旗魚。圖／Marc L³提供
劍旗魚。圖／Marc L³提供

餐廳 人生 羅馬尼亞

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