健康你我他／失智老爸相伴 豐富我第三人生

我退休後照顧失智老爸至今7年，其中生活點滴有開懷歡笑，也有止不住的淚水。老爸不知餓不知飽，吞嚥退化食量遞減，最近老是搖頭不吃。

了解老人家捨不得暴殄天物，我請他陪我一起分食，一人呷一半，感情卡袂散，他在子女陪伴下進食，食欲漸開吃得更多呢。我摸著他的肚子貼耳問：有沒有飽飽？他嘴巴勉強擠出「嘟」得高高的唇型，老爸無力發出聲音，但我了解是台語回「有」。

老爸的個性似乎有所改變，不若以往的急性子，變得不太理人沒回應，閉目養神靜默不語，偶爾微笑開口應答，但幾乎只是單字，安靜又可愛的老人，完全不吵不鬧不煩人，算是很好照顧的老人。有一陣子晚上說要回家，他坐輪椅在透天厝家裡閒逛，黃昏症候群不算嚴重，開心地跟著我的話尾說：到家了。

外出剪髮不受控，只好被迫在家裡剪除三千煩惱絲，由女兒親自操刀，剪髮後老爸神清氣爽兩眼炯炯有神，我深信老爸歡喜且滿意女兒的剪髮表現。

老爸屬雞，生日禮物是一幅漂亮圖騰的壁飾，掛在房間牆壁上，我貼近老爸說著葡萄牙公雞的故事，老爸臉上露出天真無邪的微笑，發出淺淺呵呵聲好久，我好感動緊緊環抱著他說：您是寶貝公雞喔！此時偷偷拭去眼角的淚滴對著老爸笑開懷，但願有公雞吉祥物的加持，帶來好運氣和滿滿祝福。

老爸堅強挺過一關關的病魔摧殘，感謝不離不棄與我相伴同行，活字典老寶貝豐富了我的第三人生啟航。