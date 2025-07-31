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醫：猛爆性肝炎 住院2周為復元關鍵期

聯合報／ 記者沈能元廖靜清／台北報導

57歲藝人沈玉琳驚傳疑似因猛爆性肝炎引發腦水腫，緊急送醫至三總，住進加護病房搶救。三總昨天發出聲明，因涉及病人隱私，不方便回應。

昕欣智慧診所院長朱光恩說，發生猛爆性肝炎原因很多，包括B型肝炎復發、飲酒過量、熬夜過勞等，自住院開始2周為關鍵期，患者應好好休息，若未出現發燒、感染，且肝功能、黃疸指數下降，復元機會很大。

朱光恩指出，一旦罹患猛爆性肝炎，將造成肝功能變差，食欲不好，吃不下東西，或只吃一點點就感覺肚子很脹，且有明顯倦怠感，很想睡覺，甚至坐在沙發上也無法起身。隨著病情變化，還可能出現神智改變、日夜顛倒、精神異常等，甚至是眼睛鞏膜（眼白部分）泛黃，皮膚癢不停、茶色尿液等。

肝臟是排毒器官，主管很多身體功能，包括血糖、新陳代謝等。朱光恩說，肝功能不佳時，阿摩尼亞等毒素會累積在體內，恐造成肝腦病變，進而有嗜睡、叫不醒等肝昏迷情形，免疫功能也會下降，增加感染風險。因此，發生猛爆性肝炎有非常嚴重的後果，患者須在加護病房好好休息、照顧。

朱光恩說，肝臟有自我修復能力，好好休息可以慢慢恢復，但從住院開始約2周是關鍵期，如果沒有出現發燒、感染、意識不清等症狀，且肝功能、黃疸指數下降，復元機會很大，但如果兩周後，症狀仍未明顯好轉，復元將會是長期奮鬥，因此，患者現在一定要好好休息、補充養分。

台北榮總副院長、胃腸肝膽科醫師李偉強說，肝臟確實有自我修復能力，現在最重要的是，必須找出引發猛爆性肝炎的原因，並加以去除，患者經好好治療，仍有復元機會。

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