外科神刀手／腎臟移植權威李伯璋 倡議器官捐贈理念 更重視患者術後照顧

在台灣器官移植醫學領域上，南北各有一個「李伯」，北部「大李伯」李伯皇，專攻肝臟移植，南部「小李伯」李伯璋則致力於腎臟移植，兄弟兩人共創外科醫史佳話。

擔任6年8個月健保署長，李伯璋在健保改革上貢獻良多，先前任職器官捐贈移植登錄中心董事長期間，積極倡議器官捐贈理念，翻轉傳統「死要全屍」觀念，而他在腎臟移植手術、移植免疫學上的成就，同樣不容忽視。

「選擇科別，與個性有著密切關係。」李伯璋說，就讀北醫醫學系時，熱愛運動，除了擔任網球校隊，也打棒球、羽毛球，寒暑假則參加山地服務團，上山下海，正因性格好動，在挑選科別時，似乎理所當然地選了外科。

當實習醫師時，李伯璋開了人生第一台刀，在學長帶領下幫闌尾炎患者剖腹，手術出奇地順利，手術刀才劃破肚皮，腫脹的闌尾就直接跳出來，直挺豎在眼前，依照正常步驟，綁線縫線，不到20分鐘就完成手術，成就感十足，喜歡刀起刀落的救人感覺。

在署立桃園醫院擔任住院醫師時，師承當時院長李俊仁教授器官移植，手術時充當助手，術後需照顧患者，深刻感受到離開手術室後，外科醫師仍背負著重大責任，儘管手術成功，術後照顧更是一門大學問。

李伯璋(前排右二)執行腎臟移植手術。圖／李伯璋提供

親哥指導 完成首台切胃手術

身為國內腎臟移植權威，李伯璋十分感念親哥台大外科教授李伯皇一路以來的相助及提攜，在人生幾次關鍵時刻，兄長就站在背後，給予支持與力量，讓他能夠沉穩地扛住壓力，順利下刀。早期台灣胃出血、胃穿孔等患者眾多，而李伯璋第一台切胃手術就是哥哥指導，需在不斷滲血的腹腔組織中，仔細縫補腸胃組織，講究刀工、時效。

談起與器官移植的淵源，李伯璋表示，在桃園醫院執醫時，從總醫師升上主治醫師後，院方幫忙申請當時省政府獎學金，很幸運地成為美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）外科研究員，指導教授為當時世界移植醫學會理事長，為全球免疫學權威專家，他因此踏入器官移植學術領域。

赴美進修 研究掌握血清報告

在美國進修期間，協助教授整理論文為李伯璋另一個研究重點，他分析眾多器官移植病患血清，了解到受贈者、捐贈者的基因比對愈靠近，則術後排斥機會就愈低。在器官移植手術後，身體自然產生抗體，只要事前掌握血清報告，就可精準預測排斥的機率。

回國後，李伯璋持續進行相關研究，1998年他與黎煥耀教授、蘇益仁教授共同發表腎臟移植相關研究，刊登於「Lancet」，並榮獲成大醫學院年度最佳論文獎。2002年出席美國移植年會（ATC），在數百名專家前發表論文，深獲肯定，為台灣醫界第一人。

睡在加護 看病人解尿鬆口氣

為何李伯璋成為腎臟移植的實踐者？他表示，在1979至1989年協助李俊仁院長完成179例腎臟移植手術，累積不少移植經驗；1989年轉至成大醫院服務，他在成大的第一台腎臟移植手術也是該院第一次移植手術，成功與否相當重要，手術當晚，他睡在加護病房，直接照顧病人，在看到患者順利解尿，才鬆了一口氣。

腎臟移植手術成功與否，端視患者術後能否自己解尿，如果有了尿液，代表腎臟過濾功能逐漸恢復，能夠製造尿液。李伯璋笑著說，「術後總是期待病患的第一泡尿，就算被尿液淋到臉，都覺得開心」。

在成大醫院服務期間，李伯璋率領院內醫療團隊，共完成676例腎臟移植手術，患者術後10年存活率相當高，不亞於歐美先進國家。另外，他整理自身手術經驗，撰寫「外科手術教科書」，將電子檔放在網路，供人免費下載。

李伯璋

●年齡：71歲

●現任：台北醫學大學公共衛生學院講座教授、台北醫學大學衛生福利政策研究中心主任、成功大學醫學院外科教授

●貢獻：

1979-1989年在桃園醫院協助完成179例腎臟移植手術

1989-2025年在成大醫院完成676例腎臟移植手術

累積追蹤照顧1143位腎移植病人

腎臟移植權威醫師李伯璋的雙手比一般人大。記者杜建重／攝影

●手掌長寬：

20×20公分（東方成年男性18×18公分）