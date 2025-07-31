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阻綠鬣蜥北上繁衍 苗栗防線啟動偵測

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

外來種綠鬣蜥入侵一路向北延伸，苗栗縣是最北邊的防線。苗栗縣政府農業處懷疑綠鬣蜥隨菜車北上，今年以來已捕捉移除6隻，並鎖定頭份市中港溪、北坑溝、東溪溪高風險熱區，林業及自然保育署也啟動偵測，防止牠們越冬繁衍。

綠鬣蜥在南部氾濫成災，因沒有冬眠也無法越冬，苗栗縣成為氣候天然屏障的界線，林保署今年首次補助苗縣府加強偵測，目前未發現野外穩定族群，但零星發現有愈來愈多的趨勢。

苗栗縣農業處統計，2022年至去年，每年約捕捉移除3隻綠鬣蜥，今年至今通報多達15起疑似案例，經確認11隻為綠鬣蜥。調查人員核實捕捉4隻，民眾自行捕捉交付2隻，分布地點頭份市10隻最多，其中，中港溪、北坑溝各3隻、東溪溪2隻，另公館鄉1隻。

農業處研判綠鬣蜥入侵的路線，可能從南部野化熱區隨菜車或貨車棧板夾帶進入，2023年就曾當場查獲兩隻綠鬣蜥藏在菜車內，但似乎還沒有越冬的跡象，可能也隨車南下；但氣候暖化，天氣愈來愈熱，不排除綠鬣蜥開始落腳苗栗繁衍。

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綠鬣蜥最北邊的防線…苗栗縣啟動偵測 防止越冬繁衍

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