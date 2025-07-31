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有行旅／走入清邁聚落 探訪工藝美學

聯合報／ 本報訊

泰北清邁從古城巷弄到山間小村，古寺佛塔到藝術街區，被聯合國教科文組織認定為「工藝與民間藝術之都」。有行旅「清邁 微風中的美麗與藝術」帶領旅人從清邁的建築、工藝、自然與風土出發，由3名清邁文化導覽者領路，走訪電影「泰囧」祕境湄康蓬山村、手作雨樹市集，探訪聚落工坊。

四季飯店2連泊，住進湄林谷地稻田中，融合殖民建築與現代設計的精品旅宿安納塔拉3連泊，旅宿將體驗泰北獨特的「頌缽瑜伽」或「田園瑜伽」，另外走訪美學導師蔣勳旅居清邁屢訪的無夢寺。

有行旅「清邁 微風中的美麗與藝術」6天5夜旅程，11月28日至12月3日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3926、8643-3543，或請瀏覽有行旅官網

清邁 觀光 聯合國

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