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心健司長：擬擴大心理支持方案年齡層

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

成大醫院一般精神科主任陳柏熹接任衛福部心理健康司長後，昨首度面對媒體時表示，為做好自殺防治，擬擴大「十五至四十五歲青壯世代心理健康支持方案」，讓更多承受身心壓力的民眾接受心理諮商，但需評估財源。

去年自殺重回國人十大死因排行，陳柏熹表示，許多國家自殺風險均呈上升趨勢，不同年齡層的自殺原因不同，例如，兒童青少年自殺因素大都與人際關係、未來茫然有關；高齡年長者則是久病厭世、孤獨感；至於三明治世代，育兒、照顧長輩，壓力沉重，還得面對經濟、房價等負擔，影響心理健康。陳柏熹指出，衛福部將著手滾動調整預算，不排除擴大現行「十五至四十五歲青壯世代心理健康支持方案」適用範圍，擴大年齡層。

心健司推動多項政策，其中包括心理健康促進據點深入社區，今年將增設心理衛生中心，預計從六十家增至七十一家。此外，深化生病需求的服務，台大醫院最近設立兒童青少年心智病房，未來中部、南部等醫院也將設立類似病房。

丹娜絲颱風侵襲南台灣，造成嚴重風災、水患，民眾苦不堪言，陳柏熹表示，自己從台南來到台北，對於台南災情感同身受，將特別關注災民心情復健，台南、嘉義等多家社區心理健康中心將予以協助。

精神衛生法修法上路後，未來強制治療的嚴重精神病個案需要經過庭審判定時，必須有陪審員參與，如果無法提審則需視訊審理，以確保個案的自由權、健康權，目前已選定七個法院進行處理，預計年底規畫完成，明年初試辦，預計明年八月一日上路，但還需視司法院規畫時程。

此外，心健司也將著手籌設國家級藥酒癮戒治機構，並針對家暴、性侵等心理創傷受害者成立研究中心，與國衛院合作，了解個案需求，透過轉譯醫學研究中心以遠距、機器人聊天等資料庫進行大數據分析，作為深化治療的重要參考依據。

衛福部 心理諮商

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