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廣推癌篩 吳昭軍永懷摯愛

聯合報／ 記者廖靜清／專訪
國健署長吳昭軍卸任前接受專訪表示，他「減菸減害」立場始終一致，絕無圖利菸商。記者胡經周／攝影
國健署長吳昭軍卸任前接受專訪表示，他「減菸減害」立場始終一致，絕無圖利菸商。記者胡經周／攝影

八月一日起，成大醫院小兒部醫師沈靜芬接任國健署長，吳昭軍則轉任顧問醫師，受訪時提及就任四、五年來致力推動成人癌篩的原因，因妻子正是罹癌過世，每次推廣癌症篩檢時，總特別感傷，希望民眾都能踴躍接受檢查，或許能夠減少摯愛離去的家庭悲劇。

吳昭軍說，十幾年前，與妻子一同健康檢查，當時另一半確診為大腸癌早期，經手術切除，配合治療、回診追蹤，均衡飲食、適度運動，保持樂觀，對抗疾病。不料，隔年太太乳房出現硬塊，進一步切片檢查，結果竟是二公分的惡性腫瘤，那時的她還不到五十歲。

吳昭軍表示，妻子確診為乳癌第一期，接受手術、化學治療、放射治療，配合醫療團隊治療計畫，可說是最乖的病人。不料，在罹患乳癌的第四年，又在同一側乳房、不同位置發現另一顆腫瘤，「老天爺沒有放過我們，太太沒有脫離苦海」。

這次病情更為複雜，腫瘤位於較深的位置，與前一次乳癌為不同細胞形態，手術、化療、放療等療程重新來過，卻出現抗藥性，吳昭軍說，在治療過程中轉變成三陰性乳癌，治療選擇有限，能用的藥都用上，但病情在一個月內急轉直下。

吳昭軍表示，太太配合治療，即使接受放療時，灼傷皮膚，也從不喊苦，但三陰性為最惡性的乳癌，即使他身為醫師、國健署長仍無能為力，令人心痛。更讓人悲傷的是，小舅子太太也在那時不幸過世，七十八歲岳母短時間內承受失去女兒、媳婦的哀傷，衝擊非外人能想像。

對於公職生涯，吳昭軍表示，從基層開業醫師到地方政府，再進到中央，人生永遠趕不上變化，從來沒想過會走這麼一遭，治療疾病、推廣癌篩、照護婦幼及高齡者健康，但回想這一切，卻覺此生充實且值得。

癌症 國健署 健康檢查

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