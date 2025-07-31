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送菸商大禮？國健署：已審查2年

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
國健署公告加熱菸品「有條件」通過健康風險評估審查，民團批署長吳昭軍卸任前政策大轉彎，送菸商大紅包。對此，吳昭軍表示，委員會經六十次審查才有結果，「如果圖利的話，我就被抓去關了啊」。記者林俊良／攝影
國健署公告加熱菸品「有條件」通過健康風險評估審查，民團批署長吳昭軍卸任前政策大轉彎，送菸商大紅包。對此，吳昭軍表示，委員會經六十次審查才有結果，「如果圖利的話，我就被抓去關了啊」。記者林俊良／攝影

國健署前天公布，二家業者、十四品項加熱菸品「有條件」通過健康風險評估審查，民團批評，署長吳昭軍於卸任前政策大轉彎，送菸商大禮。對此，吳昭軍接受聯合報專訪時強調，「減菸減害」立場始終一致，委員會經六十次審查才有結果，「如果圖利的話，我就被抓去關了啊」。

吳昭軍指出，所有過程皆經過專家審查，衛福部秉持科學實證、專業及保護公眾健康之最高目標，聘請毒理學、臨床藥理、成癮、公共衛生等領域專家，組成審查會，審慎逐一品項申請案審查。「歷時二年多，一直進行，並沒有怠惰，會公布結果，是因經過審慎評估」。

吳昭軍強調，這項公告並沒有悖離「健康台灣」宗旨，國健署長期致力於菸害防制，落實禁菸、戒菸，到無菸。加熱菸產品上市後，將加強嚴格管理力道，請第三方機構監視、監測，業者則需每年提交各項監測資料。

「我們鼓勵大家不抽菸，國健署立場始終如一，減菸減害。」吳昭軍說，指定菸品健康風險評估禁得起審查，公務人員一切依法行政，並沒有民團所說的獨厚哪一家菸商業者，更非卸任前送大禮，經過二年多審查，結果出來了，自然就公布結果，外界不要多做臆測，跟他退休一點關係都沒有。

「國健署應向全國家長鞠躬道歉，並依法禁止加味加熱菸。」董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，國健署多年來主張「減菸減害」，竟然跟菸草公司一致，而非「戒菸無害」，無論哪一種菸品對身體有百害無一利，沒有所謂的減害。既然審查過了，接下來應亡羊補牢，進行監測菸品使用與預防政策，透過無菸環境的立法，保護大眾免受菸品危害。

林清麗表示，這項公告危害國人健康，依據世界衛生組織最新報告，各國應緊急禁止加味菸品，但台灣竟然反其道而行，悖離賴清德總統的「健康台灣」宗旨。

國健署 加熱菸

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