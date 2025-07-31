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翠玉白菜9月訪捷克 白菜家族兩姐妹代班

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
翠玉白菜將出訪捷克，由翠玉小白菜（圖）、翠玉白菜花插代班。圖／故宮提供
翠玉白菜將出訪捷克，由翠玉小白菜（圖）、翠玉白菜花插代班。圖／故宮提供

故宮超人氣國寶翠玉白菜」，將於九月十一日至年底，於捷克國家博物館「故宮文物百選及其故事」特展展出。這也是「翠玉白菜」暌違十一年再度「出差」海外。故宮昨公布白菜娘娘出國期間的代班人選，由「翠玉小白菜」、「翠玉白菜花插」代班。

翠玉白菜首次出國，是二○一四年六月赴日於東京國立博物館「台北國立故宮博物院─神品至寶展」展出。該展展期為三個月，但翠玉白菜僅展出兩周便打道回府。根據東博統計，翠玉白菜借展兩周期間，平均單日人潮為兩萬一千人次，打破「蒙娜麗莎的微笑」一九七四年借展東博期間的平均單日人潮一萬八千人次紀錄。

翠玉白菜在國內曾多次「出宮」到各縣市交流，但「放洋」僅二○一四年這一次。據了解，因為翠玉白菜是台灣衝國際客的吸睛亮點，觀光署曾私下向故宮表示，希望白菜娘娘盡量坐鎮國內。

翠玉白菜將出訪捷克，由翠玉小白菜、翠玉白菜花插（圖）代班。圖／故宮提供
翠玉白菜將出訪捷克，由翠玉小白菜、翠玉白菜花插（圖）代班。圖／故宮提供

至於捷克人為什麼會選中翠玉白菜？故宮副院長余珮瑾曾透露是從「食物」角度。因為捷克的酸白菜（Sauerkraut）是國民美食。

故宮表示，「翠玉白菜」現於故宮北院正館三○二陳列室展出，展期至八月三日；四日起，故宮請出白菜家族兩姐妹「翠玉小白菜」、「翠玉白菜花插」接力代班。

故宮收藏三件造形各異的翠玉白菜，大小、形狀與色澤各具特色。「翠玉小白菜」以翠綠色玉製成，帶有白色斑紋，葉脈以陰刻線條細緻雕出，呈現菜葉柔軟的質感，菜梗上還雕有一隻小螳螂。「翠玉白菜花插」整體呈三角形，菜心中空，推測作為花器使用。翠綠部分為白菜外緣的老葉，葉脈線條粗獷，以深刻刀法刻劃而成。

而在翠玉白菜赴日展出時，故宮則從近七十萬件文物之中「海選」出「清珊瑚魁星點斗盆景」、「清乾隆金甌永固杯及玉燭長調燭台」、「十七世紀西洋雕木高足套杯」等三件文物輪流「上位」，在翠玉白菜原展櫃展出，希望能創造新的故宮人氣國寶。

捷克 國寶 翠玉白菜 國立故宮博物院

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