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綠色採購 聯合報系連3年獲獎

聯合報／ 記者陳美萍／台北報導
聯合報系連續三度獲頒綠色採購績優獎，由永續工作室倡議總監徐柏棻（右三）代表領獎。記者蔡宗儒／攝影
聯合報系連續三度獲頒綠色採購績優獎，由永續工作室倡議總監徐柏棻（右三）代表領獎。記者蔡宗儒／攝影

環境部昨天舉辦「一一三年民間企業團體綠色採購績優單位頒獎典禮」，去年綠色採購申報總金額達七四三億元，參與家數為三五四八家，較前年成長近百分之十五，顯示企業綠色行動力持續提升。其中聯合報系去年綠色採購金額達八九五一萬元，也是連續第三年獲頒績優獎。

本次表揚對象包括長期投入綠色採購的企業、連續廿年取得環保標章的廠商，以及近一年取得金級與銀級環保標章的旅宿業者。

環境部政務次長施文真表示，企業參與團體採購環保產品，不僅改變消費習慣，也加速供應鏈向低碳、資源回收與低汙染轉型。

為實踐永續目標，環境部將推動綠色採購列為優先政策，設定二○三○年綠色採購金額達一二八○億元的目標。今年起擴大採購認列項目，新增深度節能、再生能源設備以及以租代購的模式，從源頭減少資源浪費，促進整體產業綠色升級。

昨表揚典禮中，正隆紙業與國泰金控兩家企業，連續十年獲得綠色採購績優表揚，且皆為國家企業環保獎得主。

其中正隆落實永續採購，從原物料到辦公用品皆優先選用環保標章產品；國泰金控去年綠色採購達十億元，並號召逾五百家供應鏈夥伴共推永續行動。

服務業去年共有卅六家旅宿業者取得金級與銀級環保標章，總計已有一六八家獲標章認證，透過節能減碳、減塑降廢、環保餐飲與智慧管理，展現旅宿產業在綠色轉型上的積極作為。

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