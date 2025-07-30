哆啦A夢大軍 台北華山交朋友

今年夏天最適合親子同遊、又能躲避酷暑的最佳景點，莫過於聯合數位文創主辦，並由AllRightsReserved在FujikoPro協力下創作的「100%哆啦Ａ夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」，十大主題展區，不僅展出專為台灣巡迴製作的獨家動畫、精選漫畫章節外，更有百隻造型各異的哆啦Ａ夢好朋友們齊聚一堂。

搭配華山園區、台北車站商圈周邊的美食、文創小店，外縣市朋友也能輕鬆規畫一日行程。「100%哆啦Ａ夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」即日起至十月六日在台北華山東二館四連棟，購票請上udn售票網或洽02-2649-1689。