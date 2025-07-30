台灣大種福電 收益助憨兒自立

台灣大哥大昨天宣布啟動「二○二五種福電」計畫，今年以「Love Punch拳力以赴，讓愛發光」為題，八月展開募資，預計六十一天內募集四五○萬元，建置一八九片太陽能板，總裝置容量達九十二點六一kWp。廿年間可產出逾二一五萬度綠電、創造約七百萬元收益。

綠電收益將全數捐贈給心路社會福利基金會，協助心智障礙者穩定就業與自立生活。台灣大更率先拋磚引玉，捐出歷年最高金額二百萬元。

台灣大哥大總經理林之晨表示，「種福電」是企業實踐ＥＳＧ的具體行動，更是全民參與的永續共創平台，藉由群眾募資將綠能導入公益場域，為庇護就業環境注入穩定電力。今年捐出兩百萬元，並串聯十三家手機供應商響應「購機即捐」機制，讓每台手機的消費行為轉化為公益與環境貢獻。

台灣大哥大永續品牌公關副總兼基金會執行長劉麗惠表示，邁入第九屆的「種福電」計畫，預計突破四千萬元，協助九家公益團體，廿年累計創造九三三九萬元的綠電收益，產生一六一九萬度綠電，減碳共超過八四二六公噸，等於種下廿二座大安森林公園。

今年計畫預估將創造七百萬元綠電收益，全數捐贈心路基金會，運用於提升慈佑洗衣庇護工場綠電使用率。

八月一日至九月卅日，民眾可透過momo購物網、台灣大用戶手機直撥「5180136」、微樂志工平台數位支付，或至「台灣綠能公益發展協會」網站進行線上捐款。