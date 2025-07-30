邱泰源稱台大兒醫主治輪夜制讓人敬佩 她轟人力荒還打哈哈

台大兒童醫院8月起主治醫師將加入夜間值班，衛福部長邱泰源昨稱讚台大兒醫新制度「令人敬佩做法」。心血管外科醫師、台灣基進北市黨部主委吳欣岱今開轟，「連兒科主治醫師都要下來值夜班了，衛福部還在自我滿足！」

對於邱泰源昨天稱台大兒童醫院8月起主治醫師將加入夜間值班，非要求主治醫師值班，而是on call性質，讚賞台大兒醫制度「非常令人敬佩做法。」

吳欣岱說，台大兒童醫院八月起主治醫師開始夜班值班，是為了扛下兒科醫師不足的夜班缺口，去年台大小兒科住院醫師招收名額不到一半，兒科醫療大崩壞。這已經不只是警訊了，而是問題已經發生，這麼嚴重，衛福部長竟然還能打哈哈，說這是「從教學、兒童照護及整體民眾健康是3贏新模式」。

吳說，不會講話就不要講話，就說感謝兒科同仁的辛勞，衛福部會盡快努力改善兒科人力荒的問題，不好嗎？

昨天台大醫院工會才召開記者會控訴台大坳員工加班費的狀況，工會成員每一位把院方刁難的手段一項一項羅列清楚，甚至提到有部分主管灌輸「申報加班費=能力不好=人格有缺陷」的誇張行徑。