入夜雨勢加劇「3地紫爆」！10縣市豪雨特報 高雄累績雨量逾750毫米

中央氣象署今晚9時15分針對發布豪雨特報，影響時間持續到明天上午，其中，嘉縣山區、高雄山區、屏東山區均出現超大豪雨等級降雨，台南山區有大豪雨等級降雨，氣象署呼籲注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防淹水。

氣象署指出，超大豪雨警戒區包含嘉縣山區、高雄山區、屏東山區；大豪雨警戒區為台南山區；豪雨警戒區域包含南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣；大雨警戒區有苗栗縣山區、台中市、彰化縣、雲林縣。

根據氣象署資料指出，統計今天0時至晚間9時30分，高雄小關山累積雨量暴增到758.5毫米，高雄桃源區公所720.5毫米，嘉縣茶山497毫米，屏東大漢山458毫米，雨勢驚人。