中南部今晚至明晨雨勢加劇 苗栗以南有致災性降雨

西南氣流持續影響，中南部今晚至明天清晨的雨勢將比今天白天更劇烈，中央氣象署持續啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，預報員朱美霖表示，整體雨勢要到明天晚上至周五早上才會趨緩，但周末仍要關注下一波西南風，恐仍會有顯著豪雨發生。

根據氣象署統計，今天累積雨量至晚間7時，嘉義梅山-壁湖達1187.5毫米；最大3小時雨量在嘉義竹崎-樟腦寮有210毫米；最大24小時雨量發生在高雄茂寅-多納林道高達683毫米。

朱美霖說，受到西南氣流影響，今天中南部山區已出現超大豪雨，今晚至清晨持續受到西南氣流影響，中南部持續有顯著雨勢，隨著風向轉變為偏西南風，今晚起至明天清晨，中南部平地雨勢會比今天白天更加明顯。

造成今天中南部山區雨勢顯著原因，朱美霖解釋，由於西南風朝中南部山派吹送，因此山區有長時間劇烈降雨；今晚8時至明早8時，嘉義以南山區累積雨量估達100至200毫米，苗栗以南平地要留意，隨著一波波雨勢，將會伴隨「致災性短延時強降雨」。

朱美霖指出，隨著明天白天西南風減弱，中南部雨勢減緩，但南部雨勢仍劇烈，有大雨或豪雨等級降雨；大台北、東北部白天晴朗穩定，但仍須留意午後雷陣雨恐有明顯雨勢發生。

明晚至周五白天，整體雨勢大幅減緩，但朱美霖提醒，後續周末仍需關注下一波西南風還可能再度增強，造成中南部有顯著豪雨發生。

溫度部分，朱美霖表示，受到西南風影響，明天新竹以北高溫約33至35度，其中大台北地區、基隆、桃竹局部高溫上看36度；苗栗、中部、東半部高溫約32、33度；南部高溫受到降雨影響略降至28、29度。

朱美霖說，今晚至明天清晨受到西南氣流影響，需嚴防豪雨等級以上降雨，南部山區累積雨量已達超大豪雨等級；今晚至明天清晨中南部仍有顯著降雨。中南部、台東山區有局部豪雨或大雨，苗栗及台東平地、花蓮山區有局部大雨。