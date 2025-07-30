快訊

討論近3小時…民進黨廉政會說明林岱樺案：無法決議 但不受市長初選影響

保護令疑剛核發…夜店女公關慘死信義區威秀停車場 前男友涉重嫌警追查

美股早盤／道瓊平盤波動！投資人靜候Fed決策 川普再施壓鮑爾降息

中南部今晚至明晨雨勢加劇 苗栗以南有致災性降雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
西南氣流持續影響，中南部今晚至明天清晨的雨勢將比今天白天更劇烈，截至今晚7時，高雄24小時累積雨量已逾680毫米。聯合報系資料照
西南氣流持續影響，中南部今晚至明天清晨的雨勢將比今天白天更劇烈，截至今晚7時，高雄24小時累積雨量已逾680毫米。聯合報系資料照

西南氣流持續影響，中南部今晚至明天清晨的雨勢將比今天白天更劇烈，中央氣象署持續啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，預報員朱美霖表示，整體雨勢要到明天晚上至周五早上才會趨緩，但周末仍要關注下一波西南風，恐仍會有顯著豪雨發生。

根據氣象署統計，今天累積雨量至晚間7時，嘉義梅山-壁湖達1187.5毫米；最大3小時雨量在嘉義竹崎-樟腦寮有210毫米；最大24小時雨量發生在高雄茂寅-多納林道高達683毫米。

朱美霖說，受到西南氣流影響，今天中南部山區已出現超大豪雨，今晚至清晨持續受到西南氣流影響，中南部持續有顯著雨勢，隨著風向轉變為偏西南風，今晚起至明天清晨，中南部平地雨勢會比今天白天更加明顯。

造成今天中南部山區雨勢顯著原因，朱美霖解釋，由於西南風朝中南部山派吹送，因此山區有長時間劇烈降雨；今晚8時至明早8時，嘉義以南山區累積雨量估達100至200毫米，苗栗以南平地要留意，隨著一波波雨勢，將會伴隨「致災性短延時強降雨」。

朱美霖指出，隨著明天白天西南風減弱，中南部雨勢減緩，但南部雨勢仍劇烈，有大雨或豪雨等級降雨；大台北、東北部白天晴朗穩定，但仍須留意午後雷陣雨恐有明顯雨勢發生。

明晚至周五白天，整體雨勢大幅減緩，但朱美霖提醒，後續周末仍需關注下一波西南風還可能再度增強，造成中南部有顯著豪雨發生。

溫度部分，朱美霖表示，受到西南風影響，明天新竹以北高溫約33至35度，其中大台北地區、基隆、桃竹局部高溫上看36度；苗栗、中部、東半部高溫約32、33度；南部高溫受到降雨影響略降至28、29度。

朱美霖說，今晚至明天清晨受到西南氣流影響，需嚴防豪雨等級以上降雨，南部山區累積雨量已達超大豪雨等級；今晚至明天清晨中南部仍有顯著降雨。中南部、台東山區有局部豪雨或大雨，苗栗及台東平地、花蓮山區有局部大雨。

明天白天西南風減弱，整體雨勢趨緩，嘉義以南、中部山區仍須慎防大雨或豪雨等級降雨；大台北及各山區留意午後局部大雷雨；另外，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼綠島）、南部沿海有長浪發生，沿海浪高普遍達2至3米。

中南部今晚至明天清晨的雨勢將比今天白天更劇烈，預估明天晚上至周五早上才會趨緩，但周末西南風恐再增強，造成中南部顯著豪雨發生。圖／中央氣象署提供
中南部今晚至明天清晨的雨勢將比今天白天更劇烈，預估明天晚上至周五早上才會趨緩，但周末西南風恐再增強，造成中南部顯著豪雨發生。圖／中央氣象署提供
中南部今晚至明上午雨勢比今天白天更劇烈，預估明晚至後天早上雨勢才會趨緩。圖／中央氣象署提供
中南部今晚至明上午雨勢比今天白天更劇烈，預估明晚至後天早上雨勢才會趨緩。圖／中央氣象署提供

豪雨 雨量 高溫

延伸閱讀

山區豪雨不斷 嘉義縣宣布「6鄉鎮」明天停班停課

山區累積雨量增加 高雄市6行政區停班課

嘉義縣山區豪雨成災 縣府管制封閉12路段

西南氣流續影響！豪雨轟11縣市 下到晚上

相關新聞

入夜雨勢加劇「3地紫爆」！10縣市豪雨特報 高雄累績雨量逾750毫米

中央氣象署今晚9時15分針對發布豪雨特報，影響時間持續到明天上午，其中，嘉縣山區、高雄山區、屏東山區均出現超大豪雨等級降...

中南部今晚至明晨雨勢加劇 苗栗以南有致災性降雨

西南氣流持續影響，中南部今晚至明天清晨的雨勢將比今天白天更劇烈，中央氣象署持續啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，預報員朱...

冰淇淋店讓人誤食漂白水 醫揭「三動作」母湯...恐引粘膜嚴重受傷

台中市西區某商場內的冰淇淋店家酷聖石（Cold Stone），昨疑發生誤將稀釋後的漂白水當作白開水，提供給顧客的食安事件...

11縣市發布豪雨特報！2地「下到紫爆」 高雄累積雨量逾670毫米

中央氣象署今晚7時40分針對11縣市發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，其中高雄市山區、屏東縣山區出現超大豪雨的驚人雨量；...

系統故障？花東優惠2周沒回饋 台鐵：資料驗證連線限流致延遲

台鐵新票價自6月23日調漲，台北至花蓮漲幅達32％，台鐵承諾點數8倍送，但有民眾陳情，系統出現故障，已有2周沒拿到回饋；...

客家幣8/1起開放使用 台灣美食展推「客家幣期間限定消費」

客家委員會今日於新北市新莊聯合辦公大樓舉辦「客家幣抽籤記者會」，由客委會主任委員古秀妃與副主任委員范佐銘分別抽出可獲得客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。