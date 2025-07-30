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高雄桃源區單日累積雨量679毫米 南部夜防豪雨

中央社／ 台北30日電

氣象署表示，今晚至明晨仍是降雨高峰，中南部平地可能會再有一波明顯降雨，南部地區有局部豪雨等級以上降雨發生。統計今天截至晚間8時，單日累積雨量以高雄市桃源區達679毫米最多。

中央氣象署今天持續發布較大規模或較劇烈豪雨作業。

根據氣象署網站，今天截至晚間8時，累積雨量以高雄市桃源區679毫米最多，其他縣市部分，屏東縣春日鄉447.5毫米、嘉義縣阿里山鄉422毫米；南投、雲林也有局部300毫米以上降雨；台南、台東則有超過200毫米的累積雨量。

氣象署預報員朱美霖晚間在記者會中表示，中南部山區今天已經有顯著降雨，主因是西南氣流強風正對山脈，因此有長時間的劇烈降雨，時雨量部分，雲嘉地區、高雄山區皆超過100毫米，其中嘉義、高雄山區達短延時大豪雨等級。

朱美霖指出，今晚至明晨持續受西南氣流影響，同樣是降雨高峰，台中以南地區及台東山區有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨，中南部平地可能會有再一波明顯降雨，南部地區有局部豪雨等級以上降雨發生。

朱美霖說，明天白天後西南風強風稍減弱，但南部地區仍有大雨或局部豪雨發生，其他地區為午後雷陣雨，大台北地區及其他山區可能有局部大雨發生；明天晚間至8月1日白天仍受西南風影響，但風力稍減弱、影響稍減輕；然而週末西南風會再增強，南部地區可能又有顯著的豪雨發生。

朱美霖提到，明天大台北、基隆、桃園、新竹、東半部地區高溫可能達攝氏35度以上；明天至8月2日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及南部沿海有長浪發生。

豪雨 雨量 氣象署

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