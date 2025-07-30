從苦學少年到慈善推手 莊雅清近千萬助學27名清寒學子

「曾經沒米下鍋，如今幫人點燈。」媚登峯文教信託基金會董事長莊雅清，以親身經歷回應教育翻轉人生的力量，慷慨捐助高達855.36萬元，用於資助雲林縣27位清寒學生三年高中職生生活費。雲林縣政府特別舉行隆重的感謝狀頒贈典禮，由雲林縣長張麗善親自頒獎致敬，表彰莊雅清「以心為燈、助人為樂」的崇高情懷。

莊雅清在致詞中分享，自己出身單親貧困的家庭，童年因家境清苦曾需借米煮粥。這段艱辛歷程，讓她自幼立志奮發圖強，走出困境後創立媚登峯企業，事業有成後選擇回饋社會。

莊雅清說：「當年困苦沒有把我打倒，反而點燃我幫助別人的意志。今天這筆助學金，不僅是一份捐助，更是我生命故事的延續，希望孩子們因此看見希望、翻轉人生。」

「貧窮的人不應該一輩子貧窮！」莊雅清說，不要讓清貧變成孩子成長的阻礙，在能力可及的範圍內，將毫無保留，因為每一個孩子都可能是台灣之光，希望幫助他們投入學習，也期待清楚傳遞「以助學為手段，幫助清寒學生脫貧」具體的公益目標。

張麗善在儀式中盛讚莊雅清「以身作則、慈悲為懷」。她感性地表示：「這筆資助不只是金錢支持，更是一份精神力量。孩子們不再為三餐憂慮，能夠專注學業，這份無聲的大愛，將在他們心中留下深刻烙印，也希望他們未來能懷抱感恩，將這份善意傳遞下去。」

此次受助的學生分別來自雲林縣內七所國中，包括雲林國中、建國國中、虎尾國中、大埤國中、水林國中及二崙國中等。各校校長亦到場觀禮，感謝莊雅清董事長給予孩子一條看得見未來的光明道路。教育處長邱孝文表示，這筆補助將有效改善弱勢家庭的教育環境，為推動教育平權注入強心針。