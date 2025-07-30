冰淇淋店讓人誤食漂白水 醫揭「三動作」母湯...恐引粘膜嚴重受傷

台中市西區某商場內的冰淇淋店家酷聖石（Cold Stone），昨疑發生誤將稀釋後的漂白水當作白開水，提供給顧客的食安事件，造成2人身體不適就醫，衛生局食安處勒令停業。酷聖石昨發布聲明表示，第一時間已進行了解，此為單店員工疏失，已主動關心與慰問顧客，持續提供必要協助。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，漂白水為強鹼物質，又名「次氯酸鈉」，主要用途是清潔環境、漂白衣物等，但漂白水具刺激性、腐蝕性，千萬不可以飲用，避免傷害口腔、食道、胃、十二指腸等黏膜，甚至引起喉嚨痛、噁心、嘔吐、腹痛等症狀，如果接觸到眼睛、皮膚，將引發疼痛，因此，接觸漂白水時，一定要多加小心。

顏宗海說，如果是用於清潔環境，依環境不同需稀釋不同的比率，像是一般環境為稀釋100倍，而醫院等較髒汙的環境為稀釋50倍，提醒使用漂白水時，應該戴手套、口罩及眼罩，並穿長袖衣物，並保持通風，如果吸入過多，常出現頭昏、頭痛、噁心、嘔吐等症狀。

一旦不小心誤喝漂白水時，千萬不要做「3動作」。顏宗海說，「不要催吐、不要灌水、不要灌牛奶」，原因是催吐可能讓口腔、食道、胃、十二指腸等黏膜再次受傷，導致病情加劇；不要灌水、不要灌牛奶，因無法中和、稀釋漂白水，並在灌水、灌牛奶時，往往十分心急，容易嗆到，更可能引起吸入性肺炎，得不償失。因此，誤喝漂白水時，一定要儘速就醫，由醫療人員接手治療。