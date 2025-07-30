快訊

另一指數超飆…病況與外傳不同？沈玉琳助理發文：中午還和芽芽用餐

貿易協議落空？川普宣布課徵印度25%關稅 決策關鍵原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

客家幣8/1起開放使用 台灣美食展推「客家幣期間限定消費」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台灣美食展期間可以用客家幣來客家館消費。圖／客委會提供
台灣美食展期間可以用客家幣來客家館消費。圖／客委會提供

客家委員會今日於新北市新莊聯合辦公大樓舉辦「客家幣抽籤記者會」，由客委會主任委員古秀妃與副主任委員范佐銘分別抽出可獲得客家幣的幸運號碼。客委會表示，「2025台灣美食展」將於8月1日至4日於台北世貿一館盛大登場，「客家館」現場將同步開放「客家幣期間限定消費」，歡迎民眾以行動體驗客家飲食風味，就近感受與品嘗客家美食。

今年首度發行的客家幣使用者年齡為「18至49歲」。古秀妃表示，客家幣推出以來，許多鄉親朋友反映希望開放全齡參與登記抽籤。但因為根據調查，18至49歲族群的客語聽說能力相對較低，為了鼓勵該年齡層參與，透過走進客庄、實際接觸體驗客庄風貌、使用客語，因此特別設計鼓勵該年齡層參與。

此外，也有店家反應開放70個客家鄉鎮以外的地區加入特約商店。古秀妃表示，現階段以70個客家鄉鎮區「𠊎講客」店家合作，目的是希望領取客家幣的民眾可以走進客庄，在客語通行的地方親身感受客庄生活。至於未來是否會開放更多年齡層使用，以及是否開放客家鄉鎮以外的店家消費，客委會會隨大家的回饋與需要，持續研議調整。

此次中籤的民眾身分證號末兩碼為01、04、09、19、20、22、23、25、32、36、37、44、46、49、52、54、55、68、70、72、74、75、79、82、83、85、89、91、93、94、97、98者，總計有25萬4722名民眾獲得客家幣。

客委會提醒，中籤者自114年8月1日至115年6月30日止，可於全台11個縣市70個客家文化重點發展區的「𠊎講客」客家幣特約店家消費，不限次數、用完為止。此外，為鼓勵民眾儘早使用客家幣，與客家幣合作的指定銀行及電支機構亦自8月1日起至額滿為止以等值點數或現金回饋加碼10％回饋，以行動傳承客家語言文化。更多活動詳情請至客家幣官網https://www.hakkacoin.com.tw或洽客服專線0800‑525‑168（服務時間：每日09:00–18:00）。

客委會主委古秀妃抽出可獲得客家幣的幸運號碼。。圖／客委會提供
客委會主委古秀妃抽出可獲得客家幣的幸運號碼。。圖／客委會提供

客委會 客家文化

延伸閱讀

客家幣25萬名天選之人出爐 恭喜這32組身分證末2碼天上掉下1000元

客家幣登記到中午12時下午2時抽籤 中籤網址看這裡

整理包／客家幣中獎號碼出爐！使用方法、期限 全台可消費千家店完整名單看這裡

「當AI遇見客家植物與詩」 高雄客家學苑營隊創作影片

相關新聞

冰淇淋店讓人誤食漂白水 醫揭「三動作」母湯...恐引粘膜嚴重受傷

台中市西區某商場內的冰淇淋店家酷聖石（Cold Stone），昨疑發生誤將稀釋後的漂白水當作白開水，提供給顧客的食安事件...

11縣市發布豪雨特報！2地「下到紫爆」 高雄累積雨量逾670毫米

中央氣象署今晚7時40分針對11縣市發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，其中高雄市山區、屏東縣山區出現超大豪雨的驚人雨量；...

系統故障？花東優惠2周沒回饋 台鐵：資料驗證連線限流致延遲

台鐵新票價自6月23日調漲，台北至花蓮漲幅達32％，台鐵承諾點數8倍送，但有民眾陳情，系統出現故障，已有2周沒拿到回饋；...

銷售逐年下滑...喜憨兒月餅開賣 號召購買支持、捐贈送愛

喜憨兒基金會2025公益中秋禮盒開賣！今年主題為「幸福蔓延」，延續憨兒用心製作與繪本作家幾米的療癒風格，結合AI公益創作...

長者下不了樓「設再多日照也沒用」 陳亮恭：社區規畫須考慮高齡需求

進入超高齡社會，打造長者宜居城市為當務之急，許多長者住在老舊公寓高樓，沒有電梯，就醫困難，有「5樓即是偏鄉」一說。高齡醫...

客家幣8/1起開放使用 台灣美食展推「客家幣期間限定消費」

客家委員會今日於新北市新莊聯合辦公大樓舉辦「客家幣抽籤記者會」，由客委會主任委員古秀妃與副主任委員范佐銘分別抽出可獲得客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。