客家幣8/1起開放使用 台灣美食展推「客家幣期間限定消費」

客家委員會今日於新北市新莊聯合辦公大樓舉辦「客家幣抽籤記者會」，由客委會主任委員古秀妃與副主任委員范佐銘分別抽出可獲得客家幣的幸運號碼。客委會表示，「2025台灣美食展」將於8月1日至4日於台北世貿一館盛大登場，「客家館」現場將同步開放「客家幣期間限定消費」，歡迎民眾以行動體驗客家飲食風味，就近感受與品嘗客家美食。

今年首度發行的客家幣使用者年齡為「18至49歲」。古秀妃表示，客家幣推出以來，許多鄉親朋友反映希望開放全齡參與登記抽籤。但因為根據調查，18至49歲族群的客語聽說能力相對較低，為了鼓勵該年齡層參與，透過走進客庄、實際接觸體驗客庄風貌、使用客語，因此特別設計鼓勵該年齡層參與。

此外，也有店家反應開放70個客家鄉鎮以外的地區加入特約商店。古秀妃表示，現階段以70個客家鄉鎮區「𠊎講客」店家合作，目的是希望領取客家幣的民眾可以走進客庄，在客語通行的地方親身感受客庄生活。至於未來是否會開放更多年齡層使用，以及是否開放客家鄉鎮以外的店家消費，客委會會隨大家的回饋與需要，持續研議調整。

此次中籤的民眾身分證號末兩碼為01、04、09、19、20、22、23、25、32、36、37、44、46、49、52、54、55、68、70、72、74、75、79、82、83、85、89、91、93、94、97、98者，總計有25萬4722名民眾獲得客家幣。