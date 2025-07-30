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11縣市發布豪雨特報！2地「下到紫爆」 高雄累積雨量逾670毫米
中央氣象署今晚7時40分針對11縣市發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，其中高雄市山區、屏東縣山區出現超大豪雨的驚人雨量；嘉義縣山區、台南市山區為大豪雨警戒區；南投縣雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣也有豪雨等級降雨；大雨警戒區則為苗栗線山區、台中市、彰化縣、雲林縣。
根據氣象署資料，統計今天0時至晚間7時40分，高雄小關山累積雨量高達675.5毫米、高雄桃源區公所595毫米、屏東大漢山447毫米，雨量十分驚人。
氣象署表示，受到西南氣流影響，易有短延時強降雨，南投縣已有大豪雨發生，今（３０日）晚至明（３１）日高雄市山區、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，嘉義縣山區及臺南市山區局部豪雨或大豪雨。
南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣地區及雲林縣山區有局部大雨或豪雨，臺中至雲林地區及苗栗山區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區需慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。
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