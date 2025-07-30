快訊

另一指數超飆…病況與外傳不同？沈玉琳助理發文：中午還和芽芽用餐

貿易協議落空？川普宣布課徵印度25%關稅 決策關鍵原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

11縣市發布豪雨特報！2地「下到紫爆」 高雄累積雨量逾670毫米

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署今晚7時40分針對11縣市發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，其中高雄市山區、屏東縣山區出現超大豪雨的驚人雨量。圖／中央氣象署提供
中央氣象署今晚7時40分針對11縣市發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，其中高雄市山區、屏東縣山區出現超大豪雨的驚人雨量。圖／中央氣象署提供

中央氣象署今晚7時40分針對11縣市發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，其中高雄市山區、屏東縣山區出現超大豪雨的驚人雨量；嘉義縣山區、台南市山區為大豪雨警戒區；南投縣雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣也有豪雨等級降雨；大雨警戒區則為苗栗線山區、台中市、彰化縣、雲林縣。

根據氣象署資料，統計今天0時至晚間7時40分，高雄小關山累積雨量高達675.5毫米、高雄桃源區公所595毫米、屏東大漢山447毫米，雨量十分驚人。

氣象署表示，受到西南氣流影響，易有短延時強降雨，南投縣已有大豪雨發生，今（３０日）晚至明（３１）日高雄市山區、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，嘉義縣山區及臺南市山區局部豪雨或大豪雨。

南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣地區及雲林縣山區有局部大雨或豪雨，臺中至雲林地區及苗栗山區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區需慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

中央氣象署今晚7時40分針對11縣市發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，其中高雄市山區、屏東縣山區出現超大豪雨的驚人雨量。聯合報系資料照
中央氣象署今晚7時40分針對11縣市發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，其中高雄市山區、屏東縣山區出現超大豪雨的驚人雨量。聯合報系資料照

豪雨 嘉義 屏東縣

延伸閱讀

山區豪雨不斷 嘉義縣宣布「6鄉鎮」明天停班停課

山區累積雨量增加 高雄市6行政區停班課

嘉義縣山區豪雨成災 縣府管制封閉12路段

高雄山區雨勢持續 陳其邁視察災區提醒嚴防災情

相關新聞

冰淇淋店讓人誤食漂白水 醫揭「三動作」母湯...恐引粘膜嚴重受傷

台中市西區某商場內的冰淇淋店家酷聖石（Cold Stone），昨疑發生誤將稀釋後的漂白水當作白開水，提供給顧客的食安事件...

11縣市發布豪雨特報！2地「下到紫爆」 高雄累積雨量逾670毫米

中央氣象署今晚7時40分針對11縣市發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，其中高雄市山區、屏東縣山區出現超大豪雨的驚人雨量；...

系統故障？花東優惠2周沒回饋 台鐵：資料驗證連線限流致延遲

台鐵新票價自6月23日調漲，台北至花蓮漲幅達32％，台鐵承諾點數8倍送，但有民眾陳情，系統出現故障，已有2周沒拿到回饋；...

銷售逐年下滑...喜憨兒月餅開賣 號召購買支持、捐贈送愛

喜憨兒基金會2025公益中秋禮盒開賣！今年主題為「幸福蔓延」，延續憨兒用心製作與繪本作家幾米的療癒風格，結合AI公益創作...

長者下不了樓「設再多日照也沒用」 陳亮恭：社區規畫須考慮高齡需求

進入超高齡社會，打造長者宜居城市為當務之急，許多長者住在老舊公寓高樓，沒有電梯，就醫困難，有「5樓即是偏鄉」一說。高齡醫...

客家幣8/1起開放使用 台灣美食展推「客家幣期間限定消費」

客家委員會今日於新北市新莊聯合辦公大樓舉辦「客家幣抽籤記者會」，由客委會主任委員古秀妃與副主任委員范佐銘分別抽出可獲得客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。