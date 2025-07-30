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銷售逐年下滑...喜憨兒月餅開賣 號召購買支持、捐贈送愛

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
喜憨兒基金會推出2025公益中秋禮盒。公益大使藝人陳漢典今邀請社會大眾一同響應「購買＋捐贈」雙軌行動，讓憨兒獲得工作尊嚴，也送愛讓偏鄉孩子共享甜蜜團圓。圖/喜憨兒基金會提供
喜憨兒基金會推出2025公益中秋禮盒。公益大使藝人陳漢典今邀請社會大眾一同響應「購買＋捐贈」雙軌行動，讓憨兒獲得工作尊嚴，也送愛讓偏鄉孩子共享甜蜜團圓。圖/喜憨兒基金會提供

喜憨兒基金會2025公益中秋禮盒開賣！今年主題為「幸福蔓延」，延續憨兒用心製作與繪本作家幾米的療癒風格，結合AI公益創作，將憨兒童趣畫作延伸為美麗月夜包裝，邀請社會大眾響應「購買＋捐贈」雙軌行動，讓憨兒透過生產和銷售月餅獲得工作尊嚴，並經由大眾響應送愛行動讓偏鄉孩子共享甜蜜團圓。

喜憨兒基金會自1997年創立首間「喜憨兒烘焙屋」，在全台推動結合培訓、就業、社會參與的庇護性就業模式，提供心智障礙青年穩定的工作訓練與社會互動管道，至今全台有18家庇護工場與商店，占全國庇護工場11%。每年有超過1000名喜憨兒走入餐廳、烘焙坊等多元職場，透過穩定工作感受到自我價值。

喜憨兒今年也持續推出「送愛到部落」專案，民眾購買自用之餘，也可認購捐贈至偏鄉學童。今年則預計為宜蘭、桃園、苗栗、臺中、屏東以及臺東共3萬4972位學童募集中秋禮盒。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，隨著越來越多烘焙業者結合公益團體，以「銷售捐出固定比例」的方式行銷，導致公益市場競爭加劇。根據基金會內部統計，喜憨兒中秋禮盒銷售額在過去3年逐年下滑，庇護工場的銷售與營運，與憨兒的穩定就業和發展息息相關，期盼企業和公部門採購時能優先選擇庇護工場，支持身心障礙者。

今年喜憨兒中秋產品的主題是「幸福蔓延」，禮盒設計選自幾米繪本「不管怎樣，今天我決定要快樂」，這是幾米在疫情初期宅在家的作品，盼大家宅在家裡也可以彼此鼓勵，不管世界多紛亂，都能一起立下新目標，找回讓自己快樂的力量。還有業界首創ESG AI公益禮盒，取名為幸福月光，選用森林友善FSC包材，並搭配大豆油墨印刷，傳遞永續價值，原圖出自憨兒妤甄的作品，天真童趣的創作，表達了憨兒單純的幸福想望。

為迎戰多變的市場，喜憨兒中秋禮盒也推出雙層旋轉禮盒，取名為月夜繁花，包含今年新口味乳香芝麻月餅、還有布列塔尼餅乾，還搭配「台灣原創品牌*小草作」水果茶，另一款微笑朵朵禮盒，則搭配今年新品柚子Q心月餅。

即日起至9月15日止，凡預購2025喜憨兒中秋禮盒即享82折起優惠。企業團體可同步進行大量採購或指定認購偏鄉捐贈，基金會將協助送達偏鄉學校。

中秋 禮盒 喜憨兒

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