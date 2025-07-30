系統故障？花東優惠2周沒回饋 台鐵：資料驗證連線限流致延遲

台鐵新票價自6月23日調漲，台北至花蓮漲幅達32％，台鐵承諾點數8倍送，但有民眾陳情，系統出現故障，已有2周沒拿到回饋；對此，台鐵公司澄清，參與花東會員優惠需驗證身分證及戶籍資料，但因連線流量限制，部分資料驗證回傳延遲，導致未完成驗證，預估本周五前完成所有資料驗證。

花蓮縣議長張峻接獲花蓮市民反映，他長期搭乘火車往返花蓮與台北，但這2周發現，台鐵承諾的花東優惠點數加倍卻沒有回饋，打電話到台鐵客服詢問，客服僅回覆是系統問題，並說不知道何時會修好，憂心這2周應有的優惠都沒了。

對此，台鐵公司澄清，本公司會員系統運作正常並無故障，民眾所反映的情況，是因參加花東會員優惠活動的旅客，須進行身分證字號與戶籍資料驗證，但因連線流量限制，部分資料驗證回傳延遲，導致未完成驗證。

對於此情況造成旅客不便之處，台鐵公司深致歉忱，除已即時調整並優化資料傳送頻率，也持續針對尚未完成驗證的資料進行重驗，預計將於本周五（8月1日）前完成所有參加本次點數倍數送活動之資料處理。

至於旅客反映未獲加倍點數，台鐵公司表示，將採人工方式協助驗證，回饋應累積點數，另其餘旅客資料也將依排程陸續處理，會員權益不受影響，盼旅客多加見諒。