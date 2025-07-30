馬祖藝術島9月展開 國際參展陣容出爐

第3屆馬祖國際藝術島9月起展開，此次首度啟動國際徵件，也迎來73天最長展期，文總與連江縣政府今天公布參展陣容，在地藝術家陳敬寶等人也共襄盛舉。

文化總會與連江縣政府今天舉行第3屆馬祖國際藝術島展前記者會，今年主題為「拍楸—你的海洋，我的陸」，閩東話「拍楸」（pha-jiu）是馬祖島上傳統的捕魚工法。每年8、9月時全村動員、集結男丁，將巨大竹樁打入海底，為漁網定錨，也為未來漁獲豐收打下基礎。

文總秘書長李厚慶表示，「拍楸」的團隊合作精神就像舉辦藝術島一樣，需要大家共同努力才能達成。藉由藝術的展現結合在地風俗，共創屬於馬祖的國際印象，期待透過藝術島讓人人認識馬祖，也讓世界看見馬祖。

連江縣縣長王忠銘表示，舉辦藝術島如同馬祖傳統的「辦季頭」，是全島動員、共築願景的重要盛事，謝謝國內外藝術家、策展人和工作夥伴的投入，和馬祖居民一起激盪出創意火花，在4鄉5島帶來許多精彩作品。

馬祖國際藝術島總策劃吳漢中指出，今年首度國際徵件，一共集結9個國家、55組國內外藝術團隊共同策展，超過50件的藝術作品將在馬祖4鄉5島呈現。

此次首次國際徵件獲213件6大洲各國藝術家參與，其中加拿大籍台裔創作者李佩珊將在南竿26據點展出「不是誰的棋子，我們是…」；還有日本藝術家雙人組米谷健與茱莉亞（Ken Yonetani & Julia Yonetani），在南竿山隴排練場展出「生命之網」，以釣魚線為媒材，說明人類與海洋之間的相互依存。

參展陣容也有馬祖在地藝術家共襄盛舉，如知名攝影家陳敬寶重返北竿擔任策展人的「神人之際，縹幻之島」計畫，南竿則有雕塑家陳益輝的大型海岸地景作品「築巢」；還有身為馬祖女婿的科技藝術家黃心健、創作團隊及音樂人林強創作「彼岸之聲」，設置於新台馬輪，邀請民眾從海上開啟一趟聽覺旅程。

第3屆馬祖國際藝術島將於9月5日至11月16日展出。