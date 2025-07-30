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關稅等重大社會經濟事件衝擊 移工轉換期可自動延長

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

美國對等關稅公布在即，勞動部今公告法規，若發生重大社會經濟事件或其他特殊事由，經主管機關專案核准者，可自動延長移工轉換期至120天。

勞動部今公告修正轉換準則，新增規定若因重大社會經濟事件或其他特殊事由，經中央主管機關專案核准者，移工得於原轉換作業期間屆滿翌日起，自動延長轉換。

修法說明指出，鑒於重大經濟社會事件，如關稅政策調整等，恐將導致雇主進行大量解僱，尚有其他特殊事由，如雇主違反就業服務法第57條，遭廢止招募許可、聘僱許可，皆會影響外國人工作權益，為讓外國人能順利銜接就業機會，因而修正規定，以確保外國人基本工作權益，並穩定勞動市場秩序。

勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國說，若移工遭解僱，或遇上廠商關廠歇業，現行規定轉換雇主作業期為60天，得申請再延長60天，總計120天，若120天內沒有找到新雇主，就必須返回母國。

他進一步稱，經法規會委員建議，新增若發生重大社會經濟事件，或其他特殊事由，經主管機關專案核准，移工轉換期可自動延長為120天，藉此增加轉換雇主的機率。

雇主 移工

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