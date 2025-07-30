吳昭軍專訪2／另一半乳癌過世…任內力推癌症篩檢 感嘆死亡距離這樣近

國人10大死因中，癌症連續43年蟬聯榜首，國健署推廣防治工作，每年接受公費癌篩人數約480萬至500萬人，平均可找出1萬名罹癌患者，並揪出超過5萬人的癌前病變。「早期發現、早期治療真的很重要，可惜我的太太沒有那麼幸運。」國健署長吳昭軍即將缷任，他的另一半因乳癌病逝，對早期篩檢感觸特別深。

八月一日起，國健署長將由成大醫院小兒部醫師沈靜芬接任。吳昭軍卸任後轉任顧問醫師。卸任前夕，吳昭軍接受聯合報專訪。

吳昭軍回憶，太太47歲那年，兩人一起接受健康檢查，沒想到太太被告知罹癌，當時是大腸癌早期，經過手術切除，術後配合治療、回診追蹤，也進行均衡飲食、適度運動，並保持樂觀的心態對抗疾病。不料，隔年，太太發現乳房有結節，「怎麼辦，是良性纖維囊腫嗎？」他說：「不要自己下結論，再做切片診斷吧。」

進一步檢查及評估，又是另一個壞消息，結果是2公分的惡性腫瘤。吳昭軍說，太太確診乳癌第一期，進行手術、化學治療和放射治療，配合醫療團隊治療計畫，可說是最乖的病人。罹患乳癌第四年，又在同一側乳房、不同位置發現另一個腫瘤，「老天爺沒有放過我們」，他感嘆太太沒有脫離苦海。

這次，病情變複雜了，腫瘤長在比較深的位置，也是2公分大小，切片後是期別是1A1B，但兩次乳癌是不同細胞型態，一樣手術、化療、放療，卻一直產生抗藥性。「在治療過程中轉變成三陰性乳癌，治療選擇有限，能用的藥都用上，但病情在一個月內急轉直下。」吳昭軍無奈救不了太太。

吳昭軍說，太太一直配合治療，即使因為放療與皮膚灼傷了，也從不喊苦。「她是那少數的5%三陰性型病患，被稱作最惡性的乳癌。」

吳昭軍在擔任國健署長期間，太太過世了，所以每次只要推廣癌症篩檢，他總是特別有感觸，希望民眾及早出來做檢查，或許能減少摯愛離去的家庭悲劇。

「罹癌不只病患辛苦，家人也痛苦。」他說，小舅子的太太也在差不多時間過世，78歲的岳母在短時間內要承受失去女兒、媳婦的哀傷，衝擊非外人能想像。