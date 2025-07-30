吳昭軍專訪1／「人工生殖法」任內尚未定案 確定與「代理孕母」脫鉤

明天是衛福部國健署長吳昭軍任期最後一天，卸任前夕，國健署公布加熱菸解禁，有條件通過審查，未來將可合法在國內販售。消息一出，反菸團體指此時通過加熱菸是圖利菸商、送大禮。卸任前夕，吳昭軍接受聯合報專訪，他強調，審查嚴謹，依法行政，人都有道德底線，他「減菸減害」的立場始終一致。

八月一日起，國健署長將由成大醫院小兒部醫師沈靜芬接任。吳昭軍卸任後轉任顧問醫師，即將於部立台北醫院服務。吳昭軍說，醫師是真正志業，很高興能重回第一線。說起缷任前通過加熱菸，吳昭軍語氣溫和解說冗長的審查過程，他說委員會經歷約60次審查才得出結果，「如果圖利的話，我就被抓去關了啊。」

吳昭軍擔任國健署長4年3個月，他謝謝各部會支持，「人工生殖法」修法在他任內尚未定案，但已確定與「代理孕母」脫鉤處理，「希望能有好的結果」。加熱菸審查通過雖有不同聲音，但自認做了該做的事，一切都有專業審查。

吳昭軍來自雲林農業大縣，考上陽明醫學院醫學系的公費生，畢業後不留戀大城市，回到故鄉發展，分發到衛生所。服務屆滿後，選擇在家鄉附近開業，一方面回饋鄉里、一方面就近照顧父親。在基層單位貼近民眾需求，而開業過程也累積了扎實的經驗，心中種下「公共衛生服務」的種子。

「我在雲林鄉下，看見台灣偏鄉醫療照護的現況樣貌，反思民眾到底需要什麼、政府應該挹注哪些資源。」吳昭軍說，除了在診所看病，也會到病人家中，甚至社區活動中心、村里辦公室、宮廟等，時常聆聽長者訴說自己的掛心事。日以繼夜為鄉親看診，看見雲林醫療缺乏的困境，居民跨縣就醫竟高達四成多。

吳昭軍觀察，雲林縣早已進入超高齡社會，但醫療照護資源長期不足，要達到「健康老化、在地老化」是一大難事。因緣際會，時任縣長蘇治芬邀他擔任衛生局長，「那時已晚上11點，縣長親自來訪，當下一口允諾。」自此踏上公職這條路，希望為鄉親努力。

一上任，吳昭軍就與雲林台大分院、成大斗六分院、雲林基督教醫院、雲林長庚醫院、中國醫藥大學北港附設醫院的院長聯繫，希望整合資源，朝特色醫療邁進，不要相互競爭、醫療設施過度重複。「雲林的醫療資源雖然不足，卻有五大醫學中心的分院設在此，應該好好運用。」後來，居民跨縣就醫比例降到一成多，互助政策奏效。

除了整合在地醫療資源，吳昭軍也超前部署長照藍圖，當時正執行「長照十年計畫」（長照1.0），中央原本希望資源布建畫分為三區，他認為不足以滿足在地老年人口需求，於是與衛福部長照司溝通，按照長照6個分級畫分4區，奠定後來發展基礎。

吳昭軍縝密的心思與拼命三郎的精神，被其他縣市看見，108年離開雲林縣衛生局後，沒多久便受新竹市政府之邀擔任衛生局長。他在新竹的成績，是建立兒童醫院，新竹市立馬偕兒童醫院正式揭牌，再度打下成功一役。時任衛福部長陳時中肯定成果，延攬擔任國健署副座。

「從基層開業醫師到地方政府，再進到中央，我從來沒想過，人生永遠趕不上變化，但很高興走了這一遭。」吳昭軍說，進入部會，並接下署長一職，把地方看到的、資源待補足的，全部銜接起來，尤其是婦幼健康、高齡長者照護，要做的事情雖然複雜，但目標只有一個：國民健康促進，朝這方向做就對了。

回憶剛接下署長時，正值新冠疫情爆發，但台灣歷經SARS、H1N1新型流感，民眾自主管理、配合政策的態度令人動容，雖然過程有紛爭，但終於挺過這場世紀大流行。不過，疫情之後，國健署要加倍宣導慢病管理，著實費了一番功夫，而危機也帶來轉機，健康促進導入AI，提供了個人化照護方案。

未來的路，吳昭軍為自己加油打氣，他說：「醫學是我的專業、醫師是我的志業。」會繼續為全民健康而努力。