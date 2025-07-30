長者下不了樓「設再多日照也沒用」 陳亮恭：社區規畫須考慮高齡需求

進入超高齡社會，打造長者宜居城市為當務之急，許多長者住在老舊公寓高樓，沒有電梯，就醫困難，有「5樓即是偏鄉」一說。高齡醫學專家、台北市立關渡醫院院長陳亮恭表示，打造適合人口結構趨勢轉變的居住環境，就醫便利性是各國關注重點，但許多國家都發現醫療設施與長者人口居住分布區域並不相符，長者難以獲得該有的醫療服務。

生策會「活力長壽！高齡宜居城市論壇」今天舉行。陳亮恭表示，廿多年來，他從臨床醫師出發，發現僅治療疾病無法讓長者獲得有活力的生活，所以開展結合疾病與功能照護的高齡醫學模式，當病人可以較為健康的從醫院返家時，卻發現回家後社區照顧資源無法承接。

直到長照 2.0 布建許多社區資源，但下不了樓梯的長者無法到社區的日照接受照顧，還是出現缺口。陳亮恭表示，因應超高齡社會的都市規畫成了無可迴避的重點，透過城市、社區的環境更新，營造一個 「長壽就緒」的城市是回應人口結構轉變的必要策略。

陳亮恭舉義大利米蘭為例，研究分析長者醫療資源取得便利性，發現年齡愈高的長者反而更無法便利取得醫療服務，因為長者居住地與醫療設施的距離超過他們能輕易抵達的距離。尤其75歲以上，若不住在醫院附近，幾乎難以便利取得醫療服務，但醫院設置時，考慮區域人口密度，設置在人口最密集的市區，而長者反而居住在市郊，使用者與資源配置並不相符。

這現象在日本富山市找到解方，他們透過全新的城市規畫，營造「緊密城市」的樣貌，以輕軌串連長者居住密度高的區域，讓生活、醫療、照顧資源有效服務長者。

陳亮恭表示，富山市人口約40多萬，3成以上為長者，但84%居民外出必須靠開車，顯見公共運輸配置不符需求。市政府於是推動城市再造，找出獨居、失能長者最密集的區域，建立輕軌系統串連，在地圖上看來，就像日本的「糯米糰子」，長者居住密集處為糰子，而串連糰子的輕軌就是竹籤，政府同時在輕軌沿線布建商業資源與醫療和照顧服務設施，並活化閒置設施，例如小學，引進不同年齡者沿輕軌路線居住，形成緊密城市，有效運用資源重塑富山市的城市樣貌。

台北市為全球少見，高齡長者人口比率高於全國的首都。台北市衛生局副局長李碧慧表示，台北市65歲以上達23.61%，市長蔣萬安指示多項措施，北市有全國檢查項目最多的老人健檢服務，且藉由北市聯醫院外門診部，提供一對一心理諮詢，另與北醫大合作，設置行愛住宿式長照機構，為鼓勵社會參與，布建505處社區關懷據點，涵蓋率達78.73%，六都最高。

高雄市副市長羅達生說，高雄與全台一樣面臨超高齡社會人口蛻變，65歲以上超過52萬、占總人口20.4%，正式進入超高齡社會，市政府多年來打造高雄成為全齡友善環境，已設立562處社區關懷據點，並推動長青學苑，每年舉辦超過900堂課程，同時投入教育資源，設置38所樂齡學習中心，盼活到老學到老不是口號，而是具體行動。