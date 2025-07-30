影／俄羅斯強震引發海嘯警報 布袋商港遊客安全返航港口水位結果曝

受俄羅斯上午規模8.8強震影響，氣象署發布海嘯警報，位處西海岸海嘯第一排的嘉縣布袋商港，觀測下午預報海嘯抵達港口水位變化，發現潮位變高，沒有明顯海浪，下午客輪載運澎湖返布袋港遊客，遊客大多感受不到浪高海嘯，收到海嘯手機簡訊，內心怕怕的，客輪航行平穩，氣象署下午5時多解除海嘯警報。

氣象署發布海嘯警報後，布袋商港迅速啟動應變機制，完成港區靠近堤岸的停車場車輛淨空，確保港埠安全無虞，氣象署預報下午1時18分起，會有30公分海嘯引發浪高，布袋港攝影機全程觀測港口水位變化，做成縮時攝影紀錄，發現潮位變高，沒有明顯海浪。

布袋港管理處統計，今天出港旅客289人次，進港旅客3760人次，澎湖煙火節結束，下午2時多及6時多，共有2批客輪載澎湖返航布袋旅客，進港船班安全抵達布袋港，遊客大多感受不到浪高海嘯危險，收到海嘯簡訊，內心怕怕的。

台灣港務公司布袋管理處對海嘯警報不敢大意，因6日深夜丹娜絲颱風登陸布袋，曾因風浪激烈導致靠近堤岸車輛碰撞受損，教訓歷歷在目。此次面對可能來襲海嘯，港方確保靠近堤岸停車區全面清空，避免類似災情重演，關閉港區海釣區。