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台南今年首見2例類鼻疽 颱風丹娜絲過境後發病

中央社／ 台南30日電

台南市政府衛生局今天公布台南市今年第1例及第2例類鼻疽病例，都發病於颱風丹娜絲過境後，目前2人都在一般病房住院治療。

衛生局發布新聞稿指出，台南市今年首例類鼻疽病患是家住南區60多歲男性，有糖尿病史，7月中旬出現發燒與胸悶症狀，18日就醫，22日因生命徵象不穩，血壓下降，送進加護病房，23日確診，29日病況穩定後轉至一般病房。

第2例是歸仁區50多歲男性，有糖尿病史，曾因身體不適就醫，卻未見改善，19日又因發燒轉至急診住院，24日確診，目前病情穩定，在一般病房接受治療。

衛生局表示，類鼻疽由類鼻疽桿菌引起，主要感染途徑是皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或水，但也可能經由吸入、食入受污染的土壤或水，或吸入受污染的塵土而受感染。

感染類鼻疽症狀表現差異極大，可能無症狀，常見病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以抗生素治療，尤以糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，感染後重症機率較高。

發燒 衛生局 類鼻疽

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