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迎戰超高齡社會 龔明鑫：以AI提升照顧效率 施振榮關注「銀髮商機」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
行政院秘書長龔明鑫（左六）與宏碁集團創辦人施振榮（右七）及各縣市代表等，今天共同出席生策會舉辦的「活力長壽！高齡宜居城市論壇」。記者林琮恩／攝影
行政院秘書長龔明鑫（左六）與宏碁集團創辦人施振榮（右七）及各縣市代表等，今天共同出席生策會舉辦的「活力長壽！高齡宜居城市論壇」。記者林琮恩／攝影

超高齡社會即將來臨，國發會統計，我國青壯年扶老負擔持續加重，去年平均每3.6位青壯年照顧一位長者，至2035年，每2.3位青壯年就要照顧一位長者。行政院秘書長龔明鑫表示，超高齡社會不可逆，若要健康老化，長者應有更多社會參與，行政院將於2040年以前，打造處處有AI（人工智慧）生活圈，利用智慧科技提升照顧效率。

生策會今天舉辦「活力長壽！高齡宜居城市論壇」，龔明鑫致詞指出，除扶老負擔加重，我國獨居、老老照顧人數也在攀升，從2019年的100萬人，去年已增為156萬人，5年內增幅逾五成，反映高齡社會需求，需涵蓋健康老化社會參與、照顧效能、行動自主四大面向，結合智慧科技，可更有效率達成這些目標。

宏碁集團創辦人施振榮說，2022年全球人口突破80億人，預計至2050年高齡人口將突破20億人，高齡化情境可謂「前所未見」，長壽不僅是高齡者議題，高齡經濟具成長潛力，銀髮商機GDP占比未來將突破30％，「不是這20億人要改變世界，而是要有少數人領導改變，讓20億人聽我們的，一起來做實驗。」

行政院本月公布「AI新十大建設推動方案」方案，龔明鑫也提到「處處有AI生活圈」願景，隨AIOT智慧聯網時代來臨，智慧醫療、智慧工廠可隨之建立。他表示，極端氣候不可避免，未來智慧城市概念，應持續朝向以人為本目標，提升韌性與復原力，同時應關注共生與包容，此外，讓各地區居民、弱勢族群均可享受便利的智慧服務，落實數位平權，也將是重點。

龔明鑫說，為提升照顧效能，政院113至116年實施「高齡科技產業行動計畫」，目標是透過公私協力、跨域整合，帶動高齡科技產業發展，透過導入智慧科技，預期可讓相關智慧照護產品開發的行政作業減少47%，照護工時減少25%，實際應用情境包括長者離床、防跌警示等，已廣泛應用在照護現場，結合各項照護科技，預估可讓「非預期住院率」從33%下降至19%。

老化 行政院

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