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重大經濟事件衝擊 勞動部准移工轉換期自動延長

中央社／ 台北30日電
美國對等關稅上路在即，勞動部今天正式公告，若發生重大經濟社會事件導致雇主大量解僱，為讓遭解僱移工順利銜接就業，若經專案核准，都將自動延長移工轉換雇主期間至120天。（本報資料照片）
美國對等關稅上路在即，勞動部今天正式公告，若發生重大經濟社會事件導致雇主大量解僱，為讓遭解僱移工順利銜接就業，若經專案核准，都將自動延長移工轉換雇主期間至120天。（本報資料照片）

美國對等關稅上路在即，勞動部今天正式公告，若發生重大經濟社會事件導致雇主大量解僱，為讓遭解僱移工順利銜接就業，若經專案核准，都將自動延長移工轉換雇主期間至120天。

美國的關稅寬限期將於8月1日到期，各界關注台灣最後稅率結果，勞動部為避免關稅導致勞工權益受損，將視關稅結果研議支持勞工計畫上路順序。

不過，勞動部今天也公告法規，明定若因重大社會經濟事件或其他特殊事由，經中央主管機關專案核准者，將自動延長移工轉換雇主期間為120天。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國今天指出，根據現行規定，移工如果因為雇主歇業遭解僱，轉換雇主期間日期為60天，必要時可再延長一次，如果移工不符合延長轉換條件，且在這期間都沒有找到雇主承接，就必須返國。

蘇裕國說，考量重大社會經濟事件等原因，雇主若大量解僱，除了本國籍勞工、移工也可能被解僱，因此希望增加移工轉換雇主的機會，只要經過中央主管機關專案核准，移工轉換期間將自動延長為120天。

蘇裕國也說，現行規定雖然也是最多120天，但實務上會有移工60天轉換期到了卻忘記申請、漏申請，為避免這情況發生，因此將由勞動部自動延長，盼保障移工順利銜接就業權益。

移工 雇主 美國 勞動部 勞動力

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