快訊

已請假2個月！葉丙成涉洩性平案學生個資 調查再延至8月22日

炒作當配方、凋零成必然？揭日本高級生吐司的盛衰記

不只肝臟問題？沈玉琳健康亮紅燈 傳與1疾病有關「進加護病房」

維也納少年合唱團攜手台灣合唱團 用歌聲交朋友

中央社／ 台北30日電

從2019年開始，由維也納少年合唱團主辦、長榮航空協辦下，維也納少年合唱團每年暑假舉行合唱夏令營，並與台灣的兒童合唱團展開一週交流，從練唱到成果發表，用歌聲交朋友。

維也納少年合唱團藝術總監伊拉斯莫斯．鮑姆加特納（Erasmus Baumgartner）接受中央社專訪時表示，7月中旬來訪的東海大學附屬高中小學部合唱團了解合唱本質，「而且對音樂充滿熱情。」他說，指導過程中，這些台灣孩子能迅速掌握重點調整，「他們不只學得快，我也感受到他們很享受音樂。」

雖然身為藝術總監，但鮑姆加特納上起課來就像是個大孩子，跟小朋友一起奔前跑後，從帶暖身開始，雙手擊掌從頭拍到腳讓全身肌肉放鬆；他也提醒孩子們「要抬頭挺胸，像頭上有一條線把你拉起來」、「雙手往天空伸高，但不要忘記呼吸」；透過肢體讓孩子們在短時間內卸下心防，感受到唱歌的快樂。

東海大學附屬高中小學部合唱團指揮林依凡表示，這次課程讓她再次體認到，「合唱絕對不只是聲音的訓練，更是全身性的藝術表現。」林依凡說，每堂課先以肢體暖身作開端，喚醒學生的身體意識，讓聲音更自然流動。

林依凡表示，維也納少年合唱團重視樂句的線條力度，甚至透過子音練習來調整音樂表情，「這種細緻且全人導向的教學方式，學生受益良多。」

維也納少年合唱團這次特別派出即將訪台的「舒伯特團」團員，與台灣的合唱團團員互動共演，團員喬納斯（Jonas）表示，「台灣的朋友有很棒的聲音，對音樂有很好的認知，希望他們未來都能繼續唱歌。」班傑明（Benjamin）則說，很期待去台灣吃美食，「這次最開心的是交到了一些新朋友，很期待去台灣可以再遇見他們。」

這次為東海大學附屬高中小學部合唱團與維也納少年合唱團從中聯繫的旅奧音樂人羅弘煜表示，維也納是世界公認的音樂之都，維也納少年合唱團透過合唱為媒介，願意開放自己百年合唱寶藏所學，分享給台灣孩子，非常不容易，「未來暑假的夏令營也會持續進行，期待有更多台灣兒童合唱團加入交流。」

小學 音樂 維也納 夏令營

延伸閱讀

高雄客家兒童合唱團赴馬國交流 合唱客家歌串起2國友誼

22歲林潔心唱青春的傷 攜阿橘合唱新曲 8月全台開唱

大陸施壓東京合唱大賽「撤台灣國旗」 外交部怒斥蠻橫

尼布恩合唱團不懼打壓日本奪金 陳其邁喊「你們很棒！」

相關新聞

獨／不只肝臟問題？沈玉琳疑猛爆性肝炎住院 傳與1疾病有關「已進加護病房」

57歲資深主持人沈玉琳驚傳疑猛爆性肝炎住進三總治療，一度指出他病情惡化至腦水腫並陷入昏迷。如今傳出沈鈺琳的猛爆性肝炎恐不...

台鐵花東點數優惠半個月沒回饋影響權益 台鐵稱系統出問題修正中

台鐵票價自6月23日調漲，台北到花蓮漲幅達32%，台鐵承諾點數8倍送，但有民眾陳情，系統出現故障，已有兩周沒拿到回饋，打...

搬25公斤重物突胸悶、冒冷汗 竟是三條冠狀動脈出問題

彰化縣58歲蕭先生日前正在搬店內一包25公斤的糖包，突然胸悶、冒冷汗、喘不過氣，而被送到員榮醫院急救，檢查結果是心臟三條...

環團評比8縣市淨零自治條例 宜蘭、新北、台中整體表現亮眼

綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、台灣氣候行動網絡研究中心今舉辦「縣市淨零自治條例評比報告公布座談會」，針對制定...

影／北大武山步道坍方 檜谷山屋暫停開放至8/10

受7月28日西南氣流豪雨影響，位在屏東縣泰武鄉的北大武山步道0.55公里處坍方，無法通行，林業及自然保育署屏東分署指出，...

台灣大啟動「2025種福電」 700萬綠電收益 支持心智障礙者自立

台灣大哥大今宣布啟動「2025種福電」計畫，今年以「Love Punch拳力以赴，讓愛發光」為題，八月將展開募資，預計6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。