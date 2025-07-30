維也納少年合唱團攜手台灣合唱團 用歌聲交朋友

從2019年開始，由維也納少年合唱團主辦、長榮航空協辦下，維也納少年合唱團每年暑假舉行合唱夏令營，並與台灣的兒童合唱團展開一週交流，從練唱到成果發表，用歌聲交朋友。

維也納少年合唱團藝術總監伊拉斯莫斯．鮑姆加特納（Erasmus Baumgartner）接受中央社專訪時表示，7月中旬來訪的東海大學附屬高中小學部合唱團了解合唱本質，「而且對音樂充滿熱情。」他說，指導過程中，這些台灣孩子能迅速掌握重點調整，「他們不只學得快，我也感受到他們很享受音樂。」

雖然身為藝術總監，但鮑姆加特納上起課來就像是個大孩子，跟小朋友一起奔前跑後，從帶暖身開始，雙手擊掌從頭拍到腳讓全身肌肉放鬆；他也提醒孩子們「要抬頭挺胸，像頭上有一條線把你拉起來」、「雙手往天空伸高，但不要忘記呼吸」；透過肢體讓孩子們在短時間內卸下心防，感受到唱歌的快樂。

東海大學附屬高中小學部合唱團指揮林依凡表示，這次課程讓她再次體認到，「合唱絕對不只是聲音的訓練，更是全身性的藝術表現。」林依凡說，每堂課先以肢體暖身作開端，喚醒學生的身體意識，讓聲音更自然流動。

林依凡表示，維也納少年合唱團重視樂句的線條力度，甚至透過子音練習來調整音樂表情，「這種細緻且全人導向的教學方式，學生受益良多。」

維也納少年合唱團這次特別派出即將訪台的「舒伯特團」團員，與台灣的合唱團團員互動共演，團員喬納斯（Jonas）表示，「台灣的朋友有很棒的聲音，對音樂有很好的認知，希望他們未來都能繼續唱歌。」班傑明（Benjamin）則說，很期待去台灣吃美食，「這次最開心的是交到了一些新朋友，很期待去台灣可以再遇見他們。」

這次為東海大學附屬高中小學部合唱團與維也納少年合唱團從中聯繫的旅奧音樂人羅弘煜表示，維也納是世界公認的音樂之都，維也納少年合唱團透過合唱為媒介，願意開放自己百年合唱寶藏所學，分享給台灣孩子，非常不容易，「未來暑假的夏令營也會持續進行，期待有更多台灣兒童合唱團加入交流。」