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攜手農業永續 農業部、威剛科技簽ESG備忘錄

中央社／ 台北30日電
農業部今天舉辦「農業ESG推廣說明會」，並與威剛科技簽署農業ESG專案合作備忘錄，攜手實踐農業永續。圖／聯合報系資料照片
農業部今天舉辦「農業ESG推廣說明會」，並與威剛科技簽署農業ESG專案合作備忘錄，攜手實踐農業永續。圖／聯合報系資料照片

農業部今天舉辦「農業ESG推廣說明會」，並與威剛科技簽署農業ESG專案合作備忘錄，攜手實踐農業永續

農業部發布新聞稿表示，農業除了糧食安全外，還有自然碳匯、水源涵養、生物多樣性等多面向的功能，是企業落實ESG的最佳場域。

農業部於112年2月推出農業永續ESG專案後，與企業建立良好的ESG合作關係；113年10月30日再推出農業ESG STORE，作為媒合企業共同推動農業永續發展的專屬平台，整合農業場域資源推出循環農業、永續生產、農業文化傳承等10項類型的農業ESG專案，提供一站式客製化服務，協助企業能更輕易以自然為本的精神，在農業場域實踐ESG。

農業部資源永續利用司司長莊老達與威剛科技股份有限公司董事長陳立白，今天在會中共同簽署農業ESG專案合作備忘錄，建立共好、共融、共榮之合作夥伴關係，攜手實踐農業永續。

此外，農業部說，這次推廣說明會邀請關注ESG與綠色供應鏈的企業代表共47家參與，目的是使企業更瞭解農業場域多元合作機會，鼓勵企業運用自身專業與資源，跨域鏈結農業場域提出合作構想，支持在地農業、生態保育及農村永續行動。

針對ESG STORE成功媒合且與農業部共同合作執行的專案，農業部將發給成果證明，以表彰企業對環境永續採取行動的努力與貢獻。

永續 農業部 科技股

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