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不只肝臟問題？沈玉琳健康亮紅燈 傳與1疾病有關「進加護病房」

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獨／不只肝臟問題？沈玉琳疑猛爆性肝炎住院 傳與1疾病有關「已進加護病房」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
57歲資深主持人沈玉琳驚傳疑猛爆性肝炎住進三總治療，目前正住院檢查中。本報資料照片
57歲資深主持人沈玉琳驚傳疑猛爆性肝炎住進三總治療，目前正住院檢查中。本報資料照片

57歲資深主持人沈玉琳驚傳疑猛爆性肝炎住進三總治療，一度指出他病情惡化至腦水腫並陷入昏迷。如今傳出沈鈺琳的猛爆性肝炎恐不僅是肝臟問題，三總醫師全力救治，但仍需進一步檢查確認，找出真正致病原因。據了解，目前認為沈玉琳出現的症狀也可能與血液或其他疾病有關，已收治於加護病房積極治療。

面對各界關心沈玉琳病況，三總已經公開表示，因涉及病人隱私，不方便回應。據報導，沈玉琳出現發燒與食欲不振症狀已三至四天，起初他以為工作勞累導致，自行補眠休息，未料症狀未見改善。妻子芽芽見情況不對，堅持陪他就醫，並聯繫好友潘若迪陪伴前往醫院。醫師檢查後發現，沈玉琳肝功能指數異常，建議轉院至三總進行詳細的檢查與治療，目前仍在等候檢查結果。

據了解，近來，沈玉琳確實常感身體疲累、容易喘、走路走不動等，但他以為不嚴重，直到家人覺得不對勁，他才就醫檢查。沒想到，如今傳出他不僅是肝臟問題，研判可能與血液或其他疾病有關，引發肝臟、心臟、肺臟等病變，已住進加護病房積極治療。

昕欣智慧診所院長、胃腸肝膽科醫師朱光恩說，猛爆性肝炎原因很多，包括B型肝炎復發、飲酒過量、服用不明偏方、中草藥濫用及代謝異常、熬夜、過勞等，建議患者好好休息，自住院開始約二周為關鍵期，若未出現發燒、感染，且肝功能、黃疸指數下降，復原機會很大。

指數 醫師 沈玉琳 加護病房 猛爆性肝炎

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