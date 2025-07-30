關子嶺風景區添快速充電樁 減少電動車主等待時間

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處與中華電信合作，於台南關子嶺風景區新建4槍快充電動車充電樁，預定8月正式營運，方便開電動車旅遊民眾使用。

西拉雅管理處長許主龍今天告訴中央社記者，管理處轄區目前有4處電動車充電站，包含官田遊客中心、八田與一紀念園區、大埔旅遊資訊站及關子嶺嶺頂公園，各有2槍慢充充電樁。

許主龍指出，此次新建置地點位於台南市白河區關子嶺富野溫泉會館旁的觀專2停車場，充電樁採用快速充電及高效能智慧管理系統，除支援多款電動車型，並搭配先進平台進行費率設定、用電監控與收費整合，提供遊客更即時、順暢充電體驗。

他說，關子嶺嶺頂公園停車場充電樁使用率居高不下，顯示遊客對充電服務有強烈需求，因此觀專2停車場新設4槍充電樁特別注重充電效率，提供快速充電服務，可有效紓解既有充電站排隊等候問題，讓電動車友能更快速補充能源，減少等待時間，將更多時間用於體驗西拉雅豐富觀光資源。

西拉雅管理處提供資料指出，使用費用暫定每度電費離峰時段新台幣7元、尖峰時段13.5元，將提供試營運觀察期，並逐步調整費率與服務模式，透過數據分析，持續優化綠能充電環境，未來將持續在重要景點及交通樞紐推動綠能充電設施。