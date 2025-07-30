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環境部表揚綠色採購企業 聯合報系三度獲獎

聯合報／ 聯合報 記者陳美萍／台北即時報導
聯合報系去年綠色採購金額達8,951萬9,011元，連續三度獲頒綠色採購績優獎，由永續工作室倡議總監徐柏棻（右三）代表領獎。記者蔡宗儒／攝影
聯合報系去年綠色採購金額達8,951萬9,011元，連續三度獲頒綠色採購績優獎，由永續工作室倡議總監徐柏棻（右三）代表領獎。記者蔡宗儒／攝影

環境部今（30）日舉辦「113年民間企業團體綠色採購績優單位頒獎典禮」，由政務次長施文真頒獎。聯合報系去年綠色採購金額達8,951萬，也是連續第三年獲頒績優獎。

本次表揚對象包括長期投入綠色採購的企業、連續20年取得環保標章的廠商，以及近一年取得金級與銀級環保標章的旅宿業者。施文真次長指出，企業參與團體採購環保產品，不僅改變消費習慣，也加速供應鏈向低碳、資源回收與低汙染轉型。

113年綠色採購申報總金額達743億元，參與家數為3,548家，較前年成長近15%，顯示企業綠色行動力持續提升。

為實踐永續目標，環境部將推動綠色採購列為優先政策，設定2030年綠色採購金額達1,280億元的目標。今年起擴大採購認列項目，新增深度節能、再生能源設備以及以租代購的模式，從源頭減少資源浪費，促進整體產業綠色升級。

表揚典禮中，正隆紙業與國泰金控兩家企業連續10年獲得綠色採購績優表揚，並皆為國家企業環保獎得主。正隆落實永續採購，從原物料到辦公用品皆優先選用環保標章產品；國泰金控去年綠色採購達10億元，並號召逾500家供應鏈夥伴共推永續行動。

服務業去年共有36家旅宿業者取得金級與銀級環保標章，總計已有168家獲標章認證，透過節能減碳、減塑降廢、環保餐飲與智慧管理，展現旅宿產業在綠色轉型上的積極作為。

綠色 永續 供應鏈

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