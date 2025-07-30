影／卓榮泰揭幕鐵道博物館開放 盼台灣民主鐵軌般穩定
行政院長卓榮泰今天出席國家鐵道博物館第一階段開放典禮。開幕典禮上他致詞時表示，鐵道是全球第二安全的交通工具，因鐵軌永遠平行、方向固定，穩定性高，才成為人人信賴的運輸方式。但他強調，國家內不同意見的交流，不能如鐵軌般永遠保持平行，我們必須讓國際看見，台灣是一個經得起考驗、能自我吸收並融合不同意見的民主國家。
他也提到自己的父親與祖父皆為台鐵員工，自己不僅是鐵道迷，更是「迷鐵道」。他回憶，自己出生在台北市中山站旁，家門口就是鐵道，因此與鐵道有深厚淵源。他很高興看到文化部與交通部合作，將原本可能拆除的古蹟活化為能迎接全球遊客的博物館。
他最後期許，在國家有共同方向的前提下，身為國家的主人與火車的乘客，我們應該牢牢掌握不變的方向，拉近彼此距離，打破「平行線」的隔閡，促進更多交流。我們要以國家的整體力量，讓台灣與全世界互動，讓國際看見台灣是一個經得起考驗，能自我吸收並融合不同意見的民主國家。
文化部表示，國家鐵道博物館所在地是舊臺北機廠，在2012年遷移至富岡車輛基地前，一直擔負臺灣火車維修、組裝、保養、修理等重責，2016年底行政院核定「臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫」，文化部自2017年開始規劃各個古蹟建築、景觀、軌道等設施的修復再利用與軟硬體整備。
第一階段開放空間包含柴電工場、總辦公室、技工養成所、材料試驗所、大禮堂及澡堂等6處古蹟建築，策劃〈動力火車-柴電工場〉、〈移動與感動一鐵道上的文化與記憶〉、〈氤氳時代-員工澡堂〉3個常設展。週末及國定假日期間的文物車輛動態乘車體驗服務。
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