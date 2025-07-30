快訊

「眾量級」Andy、家寧情變 女方一家四口侵占4427萬及逃漏稅遭訴

已請假2個月！葉丙成涉洩性平案學生個資 調查再延至8月22日

俄羅斯8.8強震…氣象署下午5時解除海嘯警報 「這一地」測浪達12公分

影／北大武山步道坍方 檜谷山屋暫停開放至8/10

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
北大武山0.55公里處坍方，北大武山步道與檜谷山屋都暫停開放至8月10日。圖／林業保育署屏東分署提供
北大武山0.55公里處坍方，北大武山步道與檜谷山屋都暫停開放至8月10日。圖／林業保育署屏東分署提供

受7月28日西南氣流豪雨影響，位在屏東縣泰武鄉的北大武山步道0.55公里處坍方，無法通行，林業及自然保育署屏東分署指出，北大武山步道、檜谷山屋暫停開放到2025年8月10日。

至於屏東分署轄屬的自然步道，考量土壤含水量高，近期恐仍有落石及坍方風險，後續將俟巡查確認後，再於台灣山林悠遊網發布開放動態。

林業保育署屏東分署呼籲，受西南氣流影響，山區仍可能發生局部豪大雨，若近期計畫到山區旅遊，請留意當地氣象、交通資訊及環境狀況，注意自身安全。更多森林育樂場域最新開、休園情形及步道開放訊息，請務必出發前至台灣山林悠遊網（http://recreation.forest.gov.tw）查詢。

同樣受到0728豪雨影響，經中央氣象署水情情資研判，屏東山區仍有大雨以上的降雨，預測屏東山區總雨量達700到900毫米，考量山區持續降雨使土壤含水量較高，土石鬆軟且前期已有落石災情發生加上入夜後視線不佳，公路局南區養護工程分局潮州工務段預計今（30日）晚間6時實施預警性封閉，將視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行。

落石 屏東縣 北大武山

延伸閱讀

高雄山區豪雨停電封路撤2370人 市府異地安置47人

嘉義山區多處道路中斷 阿里山林鐵本線7/31續停駛

嘉義縣山區豪雨成災 縣府管制封閉12路段

嘉縣山區豪雨成災 阿里山林鐵停駛清理中

相關新聞

環團評比8縣市淨零自治條例 宜蘭、新北、台中整體表現亮眼

綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、台灣氣候行動網絡研究中心今舉辦「縣市淨零自治條例評比報告公布座談會」，針對制定...

影／北大武山步道坍方 檜谷山屋暫停開放至8/10

受7月28日西南氣流豪雨影響，位在屏東縣泰武鄉的北大武山步道0.55公里處坍方，無法通行，林業及自然保育署屏東分署指出，...

搬25公斤重物突胸悶、冒冷汗 竟是三條冠狀動脈出問題

彰化縣58歲蕭先生日前正在搬店內一包25公斤的糖包，突然胸悶、冒冷汗、喘不過氣，而被送到員榮醫院急救，檢查結果是心臟三條...

影／卓榮泰揭幕鐵道博物館開放 盼台灣民主鐵軌般穩定

行政院長卓榮泰今天出席國家鐵道博物館第一階段開放典禮。開幕典禮上他致詞時表示，鐵道是全球第二安全的交通工具，因鐵軌永遠平...

台鐵花東點數優惠半個月沒回饋影響權益 台鐵稱系統出問題修正中

台鐵票價自6月23日調漲，台北到花蓮漲幅達32%，台鐵承諾點數8倍送，但有民眾陳情，系統出現故障，已有兩周沒拿到回饋，打...

沈玉琳因猛爆性肝炎住進加護病房 醫評估恐帶原B肝加過勞所致

近期藝人沈玉琳因猛爆性肝炎住進加護病房，引發社會關注，肝膽腸胃科醫師楊勝舜表示，多數猛爆性肝炎患者在初期症狀並不明顯，僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。