影／北大武山步道坍方 檜谷山屋暫停開放至8/10

受7月28日西南氣流豪雨影響，位在屏東縣泰武鄉的北大武山步道0.55公里處坍方，無法通行，林業及自然保育署屏東分署指出，北大武山步道、檜谷山屋暫停開放到2025年8月10日。

至於屏東分署轄屬的自然步道，考量土壤含水量高，近期恐仍有落石及坍方風險，後續將俟巡查確認後，再於台灣山林悠遊網發布開放動態。

林業保育署屏東分署呼籲，受西南氣流影響，山區仍可能發生局部豪大雨，若近期計畫到山區旅遊，請留意當地氣象、交通資訊及環境狀況，注意自身安全。更多森林育樂場域最新開、休園情形及步道開放訊息，請務必出發前至台灣山林悠遊網（http://recreation.forest.gov.tw）查詢。

同樣受到0728豪雨影響，經中央氣象署水情情資研判，屏東山區仍有大雨以上的降雨，預測屏東山區總雨量達700到900毫米，考量山區持續降雨使土壤含水量較高，土石鬆軟且前期已有落石災情發生加上入夜後視線不佳，公路局南區養護工程分局潮州工務段預計今（30日）晚間6時實施預警性封閉，將視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行。