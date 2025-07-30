台鐵花東點數優惠半個月沒回饋影響權益 台鐵稱系統出問題修正中

台鐵票價自6月23日調漲，台北到花蓮漲幅達32%，台鐵承諾點數8倍送，但有民眾陳情，系統出現故障，已有兩周沒拿到回饋，打到台鐵客服也未獲明確回應。議長張峻居中反映，台鐵表示是因系統問題，正在修正，將以人工補登保障花東民眾權益。

張峻今天接獲花蓮市民反映，他長期搭乘火車往返花蓮與台北，這兩周發現，台鐵承諾的花東優惠點數加倍卻沒有回饋，他打電話到台鐵客服詢問，客服僅回覆是系統問題，並說不知道何時會修好，很擔心這兩周應有的優惠都沒了。

張峻表示，花東地區民眾長期以來都是仰賴鐵路運輸，台鐵票價調漲造成居民交通負擔，台鐵推出假日5倍、平日8倍，相當於票價92折的點數回饋優惠，是要減輕花東人的交通負擔，但才一個多月就出現問題，系統故障讓這項美意大打折扣，也讓民眾難以接受，他接獲陳情後，立即向台鐵東區營運處反映，獲得正面回應。