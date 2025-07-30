搬25公斤重物突胸悶、冒冷汗 竟是三條冠狀動脈出問題

彰化縣58歲蕭先生日前正在搬店內一包25公斤的糖包，突然胸悶、冒冷汗、喘不過氣，而被送到員榮醫院急救，檢查結果是心臟三條冠狀動脈嚴重狹窄，轉由在員榮駐診的梧棲童綜合醫院心臟外科郭家誠醫師接手，進行「全動脈冠狀動脈繞道手術」而救回一命。

員榮醫院院長、心臟內科醫師張木信說，蕭先生到院後幫他做心導管檢查，發現患者心臟的三條血管都塞住，可能要放4、5支心臟支架，即轉介心臟外科醫師郭家誠接手。

郭家誠表示，考量患者年紀不大，因此採用「全動脈冠狀動脈繞道手術」，將患者左手橈動脈及前胸內乳動脈來取代阻塞的血管。使用動脈相較於使用大隱靜脈優點是長期的10年通暢率由五成提升至八、九成。

蕭先生多年前在國外工作時曾中風，住院20多天才出院，他稱讚郭家誠醫師手術很厲害，有些病友開胸後會劇痛，但他不會，且住院一周就出院，如今一樣能扛25公斤的砂糖包工作，也能搭飛機出國旅遊，他說「自己真是幸運撿回一命」。

郭家誠表示，隨著年齡增長，不少病患因長期不良飲食及生活習慣影響，血管內壁易堆積脂肪形成斑塊，造成血管狹窄與阻塞，導致心臟供血不足，進而引發胸悶、胸痛、呼吸困難、噁心、冒冷汗等心肌梗塞症狀，需及早就醫，常見的治療方式包括心導管支架置放及冠狀動脈繞道手術。