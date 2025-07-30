搬25公斤重物突胸悶、冒冷汗 竟是三條冠狀動脈出問題
彰化縣58歲蕭先生日前正在搬店內一包25公斤的糖包，突然胸悶、冒冷汗、喘不過氣，而被送到員榮醫院急救，檢查結果是心臟三條冠狀動脈嚴重狹窄，轉由在員榮駐診的梧棲童綜合醫院心臟外科郭家誠醫師接手，進行「全動脈冠狀動脈繞道手術」而救回一命。
員榮醫院院長、心臟內科醫師張木信說，蕭先生到院後幫他做心導管檢查，發現患者心臟的三條血管都塞住，可能要放4、5支心臟支架，即轉介心臟外科醫師郭家誠接手。
郭家誠表示，考量患者年紀不大，因此採用「全動脈冠狀動脈繞道手術」，將患者左手橈動脈及前胸內乳動脈來取代阻塞的血管。使用動脈相較於使用大隱靜脈優點是長期的10年通暢率由五成提升至八、九成。
蕭先生多年前在國外工作時曾中風，住院20多天才出院，他稱讚郭家誠醫師手術很厲害，有些病友開胸後會劇痛，但他不會，且住院一周就出院，如今一樣能扛25公斤的砂糖包工作，也能搭飛機出國旅遊，他說「自己真是幸運撿回一命」。
郭家誠表示，隨著年齡增長，不少病患因長期不良飲食及生活習慣影響，血管內壁易堆積脂肪形成斑塊，造成血管狹窄與阻塞，導致心臟供血不足，進而引發胸悶、胸痛、呼吸困難、噁心、冒冷汗等心肌梗塞症狀，需及早就醫，常見的治療方式包括心導管支架置放及冠狀動脈繞道手術。
郭家誠說，梧棲童綜合醫院常使用「全動脈冠狀動脈繞道手術」於年輕患者，此種手術方式更能提升繞道血管長期通暢性，只要配合醫囑、規律服藥且調整作息，便可使患者免於因為血管阻塞需再次接受心導管手術或二次冠狀動脈繞道手術之苦。
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