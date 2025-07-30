豪雨救災遇海嘯警報 水利署籲中南部沿海持續戒備

中南部地區持續降雨，中央災害應變中心今天下午表示，沿海、河口低窪及易淹水區域風險仍高，加上受俄羅斯外海地震影響，官方已發布海嘯警報，提醒沿海地區民眾持續戒備，第一線人員除全力救災外，亦須注意海嘯威脅。

中央災害應變中心下午召開「0728豪雨第七次暨0730海嘯第二次工作會報」，副指揮官經濟部次長賴建信表示，受西南氣流持續影響，中部及南部地區降雨明顯，尤其高雄及屏東山區已發布超大豪雨警報，災害潛勢高，各功能分組應全面提高警覺，加強整備與應變作為。

水利署透過新聞稿說明，依據氣象情資，中南部沿海、河口低窪及易淹水區域風險仍高，加上今天稍早俄羅斯堪察加半島東部外海發生地震，太平洋海嘯警報中心發布海嘯資訊，預估海嘯約在下午1時抵達台灣，東南沿海及西南沿海地區最大波高約在0.3至1公尺，其他沿海地區小於0.3公尺，並發布細胞廣播，提醒沿海地區民眾提高警覺嚴加防範。

另外，第一線人員除全力救災外，同時須注意海嘯可能的威脅。

應變中心表示，因降雨持續累積，導致部分原水濁度偏高，經由湖庫調度及多元水源支援，目前供水尚無虞，請水電維生組持續監控濁度變化，必要時啟動應變措施。

水利署指出，目前中央仍有39部抽水機支援中南部地區，協助抽水；南投、雲林、嘉義、台南、高雄及屏東等縣市山區，因土壤含水量已接近飽和，責成農林漁牧組及交通工程組加強監控坡地災害潛勢地區，彙整資料提供地方政府即時應用。

賴建信表示，後續復原工作不容輕忽，降雨趨緩後應即展開環境清理作業，以防積水退去後引發腸道傳染病或其他衛生風險，醫衛環保組須加強監控並完善防疫規劃。

因高雄市、屏東縣、嘉義縣及南投縣等地仍有強降雨情形，海嘯雖未傳出災情，但在海嘯警報解除前仍需提高警覺，水利署提醒沿海低窪地區民眾嚴加防範，暫勿前往海邊，並避免從事海上活動，注意海浪突然湧升所造成的危害。