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環團評比8縣市淨零自治條例 宜蘭、新北、台中整體表現亮眼

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、台灣氣候行動網絡研究中心今舉辦「縣市淨零自治條例評比報告公布座談會」，針對制定淨零自治條例的8個縣市進行評比，結果是宜蘭縣、新北市、台中市整體表現最亮眼。記者葉冠妤／攝影
綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、台灣氣候行動網絡研究中心今舉辦「縣市淨零自治條例評比報告公布座談會」，針對制定淨零自治條例的8個縣市進行評比，結果是宜蘭縣、新北市、台中市整體表現最亮眼。記者葉冠妤／攝影

綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、台灣氣候行動網絡研究中心今舉辦「縣市淨零自治條例評比報告公布座談會」，針對制定淨零自治條例的8個縣市進行評比，結果是宜蘭縣、新北市、台中市整體表現最亮眼，具備明確減碳目標、多元部門權責分工、再生能源義務與建築能效規範等制度設計。

各地方政府陸續訂定2050淨零目標，目前包括台北市、高雄市、桃園市、台中市、嘉義市、台南市、新北市與宜蘭縣共8縣市，自發性制定淨零自治條例。

綠色公民行動聯盟研究員劉如意表示，本次針對8個縣市的淨零自治條例進行條文內容與社會溝通品質的雙重評比，涵蓋政策目標與治理機制、再生能源推動、淨零建築、低碳運輸、公民參與等面向，共計16項指標，期盼透過評比，能強化對後續子法訂定與落實的監督，也呼籲其他尚未訂定的縣市迎頭趕上。

綠色公民行動聯盟資深研究員陳詩婷分析，評比結果是宜蘭縣、新北市及台中市整體表現最為亮眼，具備明確減碳目標、多元部門權責分工、再生能源義務與建築能效規範等制度設計，宜蘭縣結合地熱、漁業等在地特性，展現地方治理的積極性與因地制宜的策略思考。

新北市、台中市則是在建築、運輸跟工業管制達到平衡。新北的用電大戶條款比中央嚴格，也規範運具電動化按年提高占比等，台中則規範市館場域設置太陽光電設施、鼓勵民間發展公民電廠，針對工業也有再生能源的積極作法。

除此，她指出，桃園市自治條例裡要求減少生媒比例，是前瞻的積極作法，嘉義市則是非六都縣市裡率先推動的地方政府，包括要求國中小增設零排放接送區、推廣至智慧化電力管理系統 。高雄市則是明定政府公正轉型責任，賦予淨零政策白皮書法定地位等。條例訂定過程的社會溝通部分，以宜蘭與台南表現最佳。

陳詩婷強調，多數縣市在既有建築能耗改善、再生能源目標設定、用電大戶綠能責任規範、社會溝通與公民參與等面向仍有待加強。她也呼籲，未來欲訂定淨零自治條例的縣市，可先檢視與中央法規銜接關係發揮互補效果，避免疊床架屋，根據在地排放現況與難減排熱點，強化具體管制策略，避免流於政策宣示。

淨零 再生能源

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