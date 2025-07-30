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高屏山區嚴防超大豪雨 南投嘉南注意大豪雨

中央社／ 台北30日電

氣象署今天下午發布豪雨特報，受西南氣流影響，易有短延時強降雨，高雄市、屏東縣山區嚴防超大豪雨，嘉義縣、台南市山區、南投縣注意大豪雨。

中央氣象署發布豪雨特報，今天高雄市山區、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨；南投縣、屏東縣地區及嘉義縣山區、台南市山區有局部豪雨或大豪雨。

另外，嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市地區及台中市山區、雲林縣山區、台東縣山區有局部大雨或豪雨；彰化、雲林、台東地區及苗栗山區有局部大雨發生機會。

氣象署提醒，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防淹水。

氣象署說明，若24小時累積雨量達500毫米以上稱之為超大豪雨；24小時累積雨量達350毫米以上，或3小時累積雨量達200毫米以上則稱為大豪雨；豪雨為24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨為24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。（編輯：張雅淨）1140706

豪雨 雨量 屏東縣

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