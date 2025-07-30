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沈玉琳因猛爆性肝炎住進加護病房 醫評估恐帶原B肝加過勞所致

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
光田綜合醫院醫師楊勝舜表示，病毒性猛爆性肝炎的根源，來自人體免疫系統對肝細胞的猛烈攻擊。記者黑中亮／攝影
光田綜合醫院醫師楊勝舜表示，病毒性猛爆性肝炎的根源，來自人體免疫系統對肝細胞的猛烈攻擊。記者黑中亮／攝影

近期藝人沈玉琳因猛爆性肝炎住進加護病房，引發社會關注，肝膽腸胃科醫師楊勝舜表示，多數猛爆性肝炎患者在初期症狀並不明顯，僅會出現倦怠、噁心或黃疸等輕微不適，但如病情急轉直下，肝臟可能在短時間內全面衰竭，是臨床上極為棘手的急重症之一，而「帶原B肝＋過勞」更是發病的高風險群。

光田綜合醫院醫師楊勝舜表示，臨床上定義「猛爆性肝炎」，除肝指數飆高、出現黃疸，更關鍵的是患者在28天內出現意識障礙，而病毒性猛爆性肝炎的根源，來自人體免疫系統對肝細胞的猛烈攻擊。

以B型肝炎為例，病毒長期潛伏於肝細胞中，一旦病毒快速繁殖、數量驟增，白血球辨識到異常後會大量出動，試圖清除病毒，卻也連同肝細胞一併破壞。當肝細胞破壞率達八成以上，就會演變成猛爆性肝炎；這時肝功能指數如GOT、GPT會急遽上升，伴隨黃疸及不同程度的意識不清，進入高度危險期。

楊勝舜說，「我們曾接診過一位不到30歲的男性，原本就為B型肝炎帶原者，因工作過度勞累，導致病毒活化引發猛爆性肝炎。所幸經及時治療，最終不需肝臟移植，順利康復。」

楊勝舜指出，臨床上常見「急性嚴重肝炎」與「猛爆性肝炎」混淆，兩者雖肝功能異常指數皆極高，但若無合併明確黃疸與意識障礙，尚無法診斷為猛爆性肝炎，因此為降低此類重症風險，關鍵在於早期篩檢與追蹤治療，慎重判斷病情變化，是決定救命節奏的關鍵。

指數 病毒 猛爆性肝炎

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